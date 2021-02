„Prosíme klienty očkovacího centra, aby pro parkování využívali výhradně plochu u Tyršova stadionu, na kterou se vjíždí z Claudiusovy ulice otevřenými vraty naproti katastru nemovitostí. Trasa je přehledně značena ze všech směrů a na parkovišti s koordinací aut pomáhají dobrovolní hasiči, kteří jsou připraveni všem poradit,“ popisuje starosta Jindřichova Hradce Jan Mlčák.

Před očkovacím centrem mohou zastavit podle jeho slov jen řidiči, kteří doprovází imobilní klienty, a to jen na nezbytně nutnou dobu pro vystoupení seniora, kterého si převezmou pracovníci očkovacího centra a řidič zatím může přeparkovat a vrátit se zpět.

„Řidiči, kteří se snaží zaparkovat v Jarošovské ulici přímo před očkovacím centrem způsobují dopravní komplikace a řadu nebezpečných situací, přitom je pro všechny k dispozici dobře značené velkokapacitní parkoviště v těsném sousedství fakulty,“ zdůrazňuje Jan Mlčák.

Řidiči zaparkují poblíž očkovacího centra v Jindřichově Hradci na parkovišti u Tyršova stadionu.Zdroj: Město Jindřichův Hradec, Deník

Nyní přichází na očkování lidé ve věkové kategorii 80 +. Provozní doba jindřichohradeckého očkovacího centra je od 7.00 do 15.30 hodin.

Šéf jindřichohradecké nemocnice Miroslav Janovský ve čtvrtek uvedl, že očkování v centru OČKO probíhá výborně, bez problémů. „Do konce týdne bude lépe upraveno dopravní značení ve městě,“ komentoval situaci.

Příští týden plánují zdravotníci centra OČKO podle Miroslava Janovského vakcinovat dalších 500 seniorů ve věku 80+. „Rovněž předpokládáme očkování v domově pro seniory a v domově s pečovatelskou službou v Českých Velenicích, kde to nebylo možné dříve vzhledem k výskytu covid-19,“ doplnil šéf jindřichohradeckého špitálu. Příští týden zahájí zdravotníci i očkování terénních zdravotníků vakcínou AZ. Od počátku vakcinace bylo ke středě 17. února provedeno v Jindřichově Hradci více než 4200 vakcinací. Nemocnice Jindřichův Hradec by ráda očkovala více lidí. „Stejně jako celá republika, tak i my máme nedostatek vakcín. Naše kapacity jsou výrazně vyšší a rádi bychom očkovali mnohem více,“ sdělil Miroslav Janovský.