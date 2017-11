Neděli můžete strávit s pohádkami nebo na výstavě

Jindřichohradecko - Závěr týdne si mohou užít děti na pohádkových představeních nebo obdivovatelé holubů na výstavě.

Ilustrační foto.Foto: archiv redakce

Jindřichův Hradec

Husův sbor

Pohádky na faře: Pohádka z Budíku od 15 hodin



Jindřichův Hradec

Kino Střelnice

Kytice pohádek III. od 15 hodin

Příšerákovi od 17.30 hodin

Všechno nejhorší od 20 hodin



Třeboň

Pohádková Třeboň

Divadlo J. K. Tyla

Zimní příhody včelích medvídků od 15.30 hodin



Jindřichův Hradec

KD Střelnice

Pojďte pane budeme si hrát aneb potkali se u Kolína od 16 hodin



Dačice

Kino

My Little Pony Film od 17 hodin



Slavonice

Kulturní dům

Okresní holubářská výstava Trojmezí od 8 hodin



Novobystřicko

U odbočky na Penárec u bývalého Ruppova mlýna

Svěcení opraveného Pamětního kříže od 13.30 hodin

U cesty z Návar na Filipov a do Dobrotína

Svěcení opravené kaple sv. Martina od 14.30 hodin



Jilem

Jilemská hospůdka

Svatomartinský víkend od 11 hodin



Třeboň

Kino Světozor

My Little Pony od 17 hodin

Bajkeři od 20 hodin