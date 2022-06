Umělci se povětšinou věnují ženským křivkám, tím může být MEN průlomem. Alšova jihočeská galerie (AJG) tímto počinem ukazuje i výtvarnou rozmanitost druhého pohlaví. Od května totiž přináší ucelený pohled do jedinečné soukromé sbírky Roberta Runtáka.

Nevšední sochy, černobílé i barevné akty, realistické i abstraktní malby, kresby, videoinstalace i plastiky zobrazující mužský element, jeho sílu a přednosti. To vše v přirozené a syrové formě lze vidět do 2. října v otevírací době zámecké jízdárny.

Čtyři celky

Na 125 výtvorů 76 autorů zapůjčených pětačtyřicetiletým sběratelem Robertem Runtákem je řazeno do čtyř tematických celků – čas, fragment, radost a spolu. Ty zároveň popisují mužské tělo v toku času od 70. let 19. století až do současnosti.

Během sobotní návštěvy expozice nás náhoda svedla dohromady přímo s Robertem Runtákem, ten při krátkém rozhovoru prozradil, že umění začal sbírat v roce 2007, když koupil první obraz jako vybavení nového domu. „V té době jsem samozřejmě nevěděl, že vzniká sbírka, to jsem si uvědomil, až zpětně. V podstatě jsem propadl modernímu umění,“ zmínil úvodem.

„Umění je o tom, že zážitek má být intenzivní, nikoliv však vždy nutně pozitivní,“ řekl o výstavě MEN její kurátor Jan Kudrna, který exponáty vybíral a má přehled v Runtákově sbírce.

Na Hluboké podle soukromého sběratele najdou lidé malý zlomek jeho pokladu, během 15 let nashromáždil přes dva tisíce výtvarných položek. Z devadesáti procent jde o české a slovenské umění, zbytek je zahraniční tvorba. „Sbírka sama o sobě je mnohem širšího zaměření, v Hluboké je pouze fragment, linie cílící konkrétně na muže,“ upozornil Runták.

Muži tvoří jen část zájmu

Návštěvníci tak mohou nabývat mylného dojmu a pocitu, že sbírá jen pány tvorstva. „To určitě ne, má sbírka obsahuje různá díla, kdy převažují ta vzniklá od roku 1900 po současnost, mužské téma je v ní pouze relativně malou částí, může jít o 250 kusů z celkových dvou tisíc,“ usmíval se.

Vyjít má i ucelený katalog s motivem MEN, který bude následně v AJG možno zakoupit. „Do dvou týdnů by měla být kniha hotová. Jejím úkolem je zmapovat kolem dvou set děl s mužskou tématikou,“ dodal pro případné zájemce o publikaci.

Prostor jízdárny je podle něj náročný. „Tento prostor je krásný, ale specifický například vysokými stropy, není tak úplně jednoduché tu udělat takovou výstavu, nelze zde garantovat ani specifické podmínky týkající se světla, vlhkosti a dalších standardů, takže to byla výzva,“ popsal sběratel umění.

Oblíbené obrazy

Mezi jeho neoblíbenější exponáty patří hned první obraz u vstupu. Jde o Báseň od Alexandera Tineie. „To je pro mě dost zásadní obraz, tvořil ho moldavský malíř, který dlouhodobě žije v Budapešti. Byl jsem u něj v ateliéru v okamžiku, kdy byl teprve rozmalovaný. Už tehdy se mi tak strašně líbil, tak jsme se domluvili, že ho po dokončení pořídím,“ vysvětlil Runták.

Důležitý a krásný je pro něj i černobílý Baculatý puberťák od slovenského malíře Andreje Dúbravského, u kterého se nechal pro Deník vyfotit.

Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Z osobní sbírky v prostorách AJG prezentuje jako ucelenou tematickou expozici poprvé. „Není obvyklé, že se vystavuje soukromá sbírka jako celek, ale dosud půjčoval galerie jednotlivé obrazy. Doufám, že to není poslední spolupráce,“ uzavřel Robert Runták.

Návštěvníka jistě zaujme mimo jiného série aktů od známého českého fotografa Roberta Vana, textilní anděl od sochaře Martina Skalického, či erotické video Golo od Marka Thera. Nejstarší kresba je od Vojtěcha Hynaise. Nejnovější součást výstavy je z loňského roku, většina autorů stále žije, tvoří a se sběratelem se zná i osobně.

Výstava MEN má i přesah a plánují se v rámci ní různé diskuse nad aktuálními ožehavými tématy. V pátek 1. července se od 19. hodin uskuteční debata o registrovaném partnerství stejnopohlavních párů, promítán bude také film Zákon lásky scénáristky a režisérky Barbory Chalupové. Snímek zaznamenává aktivisty z organizace Jsme fér v boji o zlomové rozhodnutí, jež by Česko povýšilo na první zemi bývalého východního bloku, kde se podařilo zavést „manželství pro všechny“. Zároveň zaznamenává debatu napříč společností, která vede od Prague Pride přes televizní střety až po diskuse na půdě parlamentu, jež by měly směřovat ke klíčovému hlasování. V sobotu 30. července se má konat taneční mužské vystoupení. V září pak bude následovat setkání nad tématem veřejné versus soukromé sbírky.

Osobní názor Roberta Runtáka a pozvánka do AJG

„Toto místo jsem měl vždycky hrozně rád, záviděl jsem Budějčákům, že mají galerii ve městě i na Hluboké. Už jsem tu viděl řadu výstav, myslím, že ředitel galerie Aleš Seifert a celý jeho tým tu odvádí skvělou práci a připravuje divácky velmi atraktivní výstavy. Například ta nejnovější od Theodora Pištěka, která měla vernisáž v sobotu, ta fakt stojí za to přijít,“ vzkazuje Jihočechům Robert Runták.

Robert Runták (* 1976) je absolventem Právnické fakulty Univerzity Palackého, od roku 2001 působí na pozici ředitele Exekutorského úřadu Přerov. Věnuje se ale také regionální politice jako předseda hnutí hnutí spOLečně, je členem akviziční komise londýnské galerie Tate Modern a v neposlední řadě podnikatelským a investorským aktivitám převážně v umělecké branži. V roce 2019 založil v Olomouci tzv. Telegraph, nevšední galerii, kde se kromě výstav, umělci mohou v nájemní rezidenci také ubytovat a tvořit. Tento projekt letos postoupil mezi 29 nejlepších objektů bojujících o Českou cenu za architekturu. Sbírání je pro Runtáka závislost, poskytuje mu vzrušení a podporu ega, do sbírky otiskuje svou osobnost. Výstava MEN vznikala dva roky, není prý provokativní, spíš hezká a klidná, i když se může svým způsobem dotýkat a prolamovat tabuizovaná témata a bojovat s předsudky.

VIDEO: Přednáška o sběratelství moderního umění

