Vítězství v anketě všechny v Písečném včetně starosty Petra Bouška nesmírně potěšilo. "Je to ovšem zásluha všech Písečňáků, protože do hlasování zapojili celé rodiny, rozsáhlé příbuzenstvo a samozřejmě kamarády. Je to s podivem, že se nám to podařilo, ale náš strom je opravdu nejkrásnější. Asi nás i trochu popíchli komentáře na fórech sociálních sítí o „díře“ a podobně, ale je vidět, že když máme nádherný strom, a k tomu se semkneme, můžeme porazit i vesnici násobně větší, než jsme my," konstatoval.