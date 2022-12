V rámci šetření se hodnotí například počet lékařů, index průměrné délky života, znečištění ovzduší, nezaměstnanosti, finanční dostupnosti bydlení, exekucí, škol, index restaurací, silniční sítě nebo přírůstku obyvatelstva. Třeboň získala souhrnný index kvality života v hodnotě 7,1 a obhájila loňské prvenství. "Výhodou Třeboně je nepochybně, že jsme střední lázeňské městečko v krásném prostředí rybníků, nemáme tu žádný těžký průmysl, jsou tady lázně, turistický ruch a město je jednoduše krásné. Snažíme se tomu napomáhat, například tím, že upravujeme veřejná prostranství, budujeme sportoviště, je tu dostatek pracovních příležitostí i škol," poznamenal starosta Třeboně Jan Váňa.

Město jen v letošním roce otevřelo nový Aktivity park pro mladé, odpočinkovou zónu s fontánou v lokalitě Na Rybníčku nebo saunový svět v lázních Aurora. Velké plány má radnice i pro příští rok. "Chceme revitalizovat celý park Na Sadech, který si zaslouží úpravu zeleně, budeme dělat kanalizaci na sídlišti Gigant, plánujeme upravit a zmodernizovat knihovnu, rekonstruovat budovu staré radnice, zateplit přístavbu základní školy a v lázních otevřeme příští rok nové ubytování, kde vzniká 104 lůžek," vyjmenoval jen některé z plánů pro příští rok starosta Třeboně s tím, že radnice chystá investice v souhrnné částce zhruba 140 milionů korun.

Obyvatelé města dávají výsledkům průzkumu za pravdu, i když ne všechno je tak růžové. "Bydlím v Třeboni 30 let a myslím si, že se ve městě opravdu žije dobře. Je tu krásné čisté prostředí, milí lidé, ale chybí tu samozřejmě řada služeb i lékaři, člověk musí mít auto, aby mohl dojíždět do sousedních okresních měst. Ve městě je i celkem klid, ale v létě s příjezdem turistů je to samozřejmě horší," konstatovala paní Eva. Život v lázeňském městě si chválí i další z obyvatelek, paní Helena. "Je tu krásná příroda, čistý vzduch, město je upravené a uklizené, v létě je tu spousta květin, ale chybí mi některé obchody, například knihy tu nikde neseženete. Centrum je celkově mrtvé, pamatuji si, že v každém baráčku tu dříve byl nějaký hezký obchůdek a všechno se tu nakoupilo, teď jsou tu jen kavárny a cukrárny. Přivítala bych také, kdyby bylo ve městě méně cyklistů," řekla.

Právě velké množství turistů i cyklistů v sezóně je problémem, na který obyvatelé města často poukazují. Radnice přiznává, že řešení přelidněného centra není jednoduché. "Pochopitelně to chceme do budoucna řešit, ale je to obtížné vzhledem k tomu, že historické centrum je velmi stísněné. Snažíme se například budovat pro cyklisty nové stezky v okolí města," dodal starosta Jan Váňa.

Kompletní výsledky projektu Obce v datech najdete na stránkách www.obcevdatech.cz.