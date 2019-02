Radovat podruhé za sebou se mohli na českobudějovickém Gymnáziu Jírovcova (zdejší studentka vyhrála v předchozím ročníku pozn. red.). Ta nejlepší česká mladá překladatelka totiž pochází z tohoto gymnázia. Jmenuje se Markéta Sahanová. „Bylo to pro mě velké překvapení. Nemohla jsem tomu uvěřit. Můj první pocit, když jsem práci odevzdala, byl totiž, že je to hrůza, takže jsem ráda, že to takhle dopadlo,“ svěřila se krátce po slavnostním vyhlášení, které se uskutečnilo ve středu 13. února na půdě školy.



DOPIS KAMARÁDKÁM

Hrdá na sebe mohla být právem. Jak uvedla Denisa Hocke z centra Europe Direct v Českých Budějovicích, za sebou nechala 99 studentů z 21 českých středních škol. Celkem se letošního ročníku překladatelské soutěže, která byla zaměřená na téma Evropského roku kulturního dědictví, zúčastnilo 3 252 studentů a studentek ze 751 škol z celé Evropy. „Překládat studenti mohli z 24 úředních jazyků. Objevily se překlady z portugalštiny do nizozemštiny, z maďarštiny do finštiny nebo z polštiny do řečtiny. Jedna česká studentka překládala ze španělštiny do češtiny,“ dodali Denisa Hocke a Lukáš Malecha.



Nejčastěji však mladí překladatelé volili překlad z angličtiny do svého rodného jazyka, což byl také případ Markéty Sahanové. „Byl to neformální dopis, v němž jedna holka psala svým kamarádkám o tom, jak její táta trávil svoje prázdniny,“ přiblížila studentka septimy obsah dopisu. Poprat se přitom musela s nejedním překladatelským oříškem. „Občas jsem měla trochu potíže, protože to doslova přeložit jednoduše nešlo. Člověk si ale musí poradit,“ vyprávěla studentka, která se anglicky učí sledováním seriálů a čtením knih.



TRADÁ DO BRUSELU

Za odměnu se už v dubnu přidá k dalším 27 vítězům z jednotlivých zemí Evropské unie a vyrazí do Bruselu. „Na to se těším moc. Nikdy jsem v Bruselu nebyla. Měla by tu být možnost si projít i město, tak jsem zvědavá,“ řekla Markéta Sahanová.



Úspěchy tahle budoucí maturantka nesbírá jen na půdě školy, ale také volejbalové palubovce. Markéta je totiž nahravačkou českobudějovické Madety. „To zabírá hodně času, protože tréninky máme každý den, ale baví mě to,“ dodala na závěr hráčka, která na zádech nosí číslo pět.