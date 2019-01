Jindřichohradecko – Školáci a studenti v Jihočeském kraji odevzdali k recyklaci 3 930 kilogramů použitých baterií. Nejvíce baterií v přepočtu na žáka vytřídili v Základní škole Neulingerova v Dačicích. Vážily rovných 10,7 kilo.

Baterkožrouty vyráběli také žáci Základní školy v ulici Janderova v Jindřichově Hradci. Jedná se o nádoby na třídění baterií. | Foto: archiv firmy ECOBAT

V rámci programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět se v kraji do tříměsíční sběrové kampaně zapojilo 55 škol. Vedle samotného sběru baterií se děti ve školách učí, proč je důležité baterie třídit a recyklovat a jak tím chrání životní prostředí. „Velkou pozornost však věnujeme také tomu, aby se naučili, že ještě důležitější než třídit, je předcházet vzniku odpadů a myslet na rozumnou spotřebu,“ říká Petr Kratochvíl, jednatel neziskové společnosti ECOBAT, která je spoluvyhlašovatelem sběrové kampaně a v České republice zajišťuje sběr a recyklaci baterií.



V duchu hesla „Baterie do koše nepatří“ vytváří děti v zapojených školách aktuálně nádoby na třídění baterií takzvané Baterkožrouty. Děti zapojují svou kreativitu a fantazii. Hotové sběrné nádobky mohou využít ve škole, ale mohou si je odnést také domů a zapojit do sběru své rodiče. „Může nás těšit, že i díky tomuto konceptu v současné době každá desátá baterka předaná v České republice na recyklaci pochází ze sběrných míst ve školách,“ dodává Hana Ansorgová, ředitelka společnosti Recyklohraní.