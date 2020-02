Vedení Třeboně má pro letošek řadu plánů i požadavků od občanů, které chce postupně splnit. Při sestavování rozpočtu tak hledalo priority, které do finančního plánu zařadí.

„Příjmy máme jednak daňové ve výši 174 milionů a potom vlastní přibližně 173 milionů korun, a to především z majetku, z pronájmů nebo prodejů. Počítáme s výdaji 502 milionů. To je na město velikosti Třeboně obrovská suma peněz,“ uvedl starosta Jan Váňa.

Nejvíce město utratí za investice. Dokončí rekonstrukci Bertiných lázní, což letos vyjde na 144 milionů korun. „Chceme město rozvíjet, aby se tady všem dobře žilo. A je to právě investice do našeho majetku, která se dlouhodobě zúročí a vrátí,“ dodal starosta.

Po dokončení rekonstrukce Bertiných lázní je v plánu výstavba venkovního wellness u Lázní Aurora. Na to je letos vyčleněno 60 milionů korun. Přípravy běží na plné obrátky, jak po stránce projektové, tak po stránce stavebních řízení.

Další investicí bude zateplení domu s pečovatelskou službou zhruba za 17 milionů korun. „Tady dojde nejen k zateplení, ale i výměně oken a kotlů. Dále budeme soutěžit a provedeme revitalizaci veřejného prostranství před obchodním centrem na Palackého náměstí. Plánujeme dát další peníze do komunikací a musíme investovat do Krčínova domu, který jsme zdědili v zuboženém stavu, i do staré radnice na Masarykově náměstí, “ vyjmenoval starosta Jan Váňa.

Další prostředky půjdou do oprav místních komunikací, bytů i nebytových prostor, uličního osvětlení a do místních částí. „Také nás hodně stojí údržba města, odpady, čištění, sečení a celková péče o zeleň. Celkem přibližně 29 milionů. Jsme lázeňské město a musíme o něj pečovat. Na tom šetřit nemůžeme a nechceme,“ dodala místostarostka Jana Grammetbauerová.

Na kulturu půjde 2,5 milionu korun a připravené jsou i dotace pro pořadatele. Na činnost sportovních oddílů je v dotaci vyčleněno 2,1 milionu a pro trenéry 600 tisíc korun. Městská sportovní dostane příspěvek 4,5 milionu.

Stejně jako v minulém roce Třeboň počítá s podporou poskytovatelů sociálních služeb a poskytne příspěvek na provoz lékařské služby první pomoci. Celkem se jedná o 1,46 milionu. Dalších 400 tisíc korun je připraveno pro žadatele prostřednictvím dotací.