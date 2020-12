„Letos máme rozvěšeno asi padesát metrů řetězů. Nově jsme osvětlili i kolo s květinami před rybníkem. Chalupu zdobíme společně s manželkou,“ sdělil Pavel Šonka.

I jejich sousedé se pečlivě věnují vánoční výzdobě. „Naše ulice je tak kolem rybníka při večerní procházce celá vánočně ozdobená a pro kolemjdoucí je to jistě příjemné,“ popsal romantickou atmosféru.

Statek číslo popisné 12, který nyní už trvale obývají, je dokonce zapsán jako národní kulturní památka. „I okolní domy zachovávají původní vesnická ráz,“ doplnila ho manželka Jarmila.

Objekt má podle jejich slov i zajímavou historii, v 70. letech si jej pronajímal známý grafik a ilustrátor dětských knih Jan Kudláček. „Prostředí jihočeské vesnice a Horusický rybník ho inspiroval k vytvoření řadě známých ilustrací především vodníků,“ zmínil Pavel Šonka.

Jeho ilustrace jsou známé hlavně z knih Bohumila Říhy, s nímž spolupracoval na desítkách jeho knih, například Svatba v rybníce, kterou ilustroval v době svého horusického pobytu. „Vytvořil zde kolekci jihočeských vodníků, mimo jiné zpodobnil i horusického vodníka, který je známý i z pohlednic. Na naší chalupě pobýval asi deset let do roku 1973,“ informoval s tím, že zemřel v roce 2017 ve věku 89 let.