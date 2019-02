Jindřichův Hradec – Od pondělí do včerejšího dopoledne se policejní hlídky dopravní policie v rámci kontrolní akce zaměřily na chování cyklistů, a to především na osvětlení jízdních kol.

Navzdory deštivému počasí i včera ráno řada lidí v Jindřichově Hradci vyrazila do práce na bicyklu. Cyklista na snímku z ranní kontroly u Kasalovy pily měl sice kolo osvětlené, ale přejížděl přes vyhrazené pruhy. | Foto: Deník/Lenka Novotná

Policisté si v Jindřichově Hradci posvítili na noční jízdy cyklistů a jejich přestupky.

U včerejší ranní kontroly nechyběl ani Deník. Hlídka před šestou hodinou obsadila tradiční stanoviště v Jindřichově Hradci u Kasalovy pily, kde je většinou častý pohyb cyklistů jezdících do práce. V dešti, do kterého se středa probudila, se ale moc lidem šlapat do pedálů nechtělo.

Nutno ale na adresu kolařů spěchajících do pracovního procesu podotknout, že většina z nich měla kolo osvětlené.

Zlepšení situace potvrzoval i dopravní policista Rudolf Nowak. Vzápětí však zastavoval mladého muže spěchajícího do práce, který na kole přejížděl přes vyhrazené pruhy. Kolo bylo osvětlené, tak vše spravila jenom domluva.

„Nejsou to jen chybějící světla, ale často se setkáváme s tím, že cyklisté jezdí přes přechody pro chodce, kde mají povinnost kolo převádět, jezdí po chodnících a konkrétně v Jindřichově Hradci v některých místech jezdí v jednosměrných ulicích v protisměru,“ říká policista.

A právě za neosvětlené kolo si podle jindřichohradecké policejní mluvčí Hany Millerové z bezpečnostní akce donesli domů pokutový bloček čtyři cyklisté a jeden ulehčil své kapse za nesprávný způsob jízdy.

„Na pokutách se vybralo celkem 600 korun,“ uvedla. Zdůrazňuje, že velkým nešvarem je i jízda pod vlivem alkoholu, kdy nejenom, že cyklista riskuje újmu na zdraví, ale v případě nehody, se vystavuje problému s pojišťovnou a úhradou škody.

Důležitou, byť od 18 let věku nepovinnou, ochranou je také přilba. I tento týden se stala vážná dopravní nehoda, kdy cyklista se zranil při pádu z kola.

Někteří z těch, kteří ve městě volí k přemísťování se pedály, ale poukazují na to, že raději jedou po chodníku a riskují pokutu, než by se proplétali mezi auty. Nedořešené jsou i jednosměrky, které cyklisté neradi objíždějí.

„Třeba na nábřeží je to dost nebezpečné a cyklostezka by zde byla dobrá. Stejně tady raději každý jede po chodníku,“ naznačil Petr Svoboda.