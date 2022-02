Velmi nutně potřebují opravu rozvodů vody a odpadů v 6. základní škole. „Současný stav rozvodů vody a odpadů v pavilonech není dobrý, vyžaduje časté opravy a o stávajícím stavu vypovídá i skutečnost, že z vodovodních kohoutů teče rezavá voda, která se musí odpouštět,“ nastínila situaci místostarostka Jindřichova Hradce Magda Blížilová. Radní již proto schválili zadání veřejné zakázky s tím, že v celém čtyřpodlažním pavilonu školy dojde k výměně rozvodů teplé i studené vody a cirkulace, nové mají být i rozvody požární vody a kanalizace, výměny se dočkají i umyvadla, toalety či výlevky. Následně dojde k opravě omítek, obkladů a výmalbě v místě rekonstrukce rozvodů. Rekonstrukce vyjde přibližně na 5, 9 Kč milionu korun bez DPH. Začít by se mělo již asi dva týdny před letními prázdninami, aby bylo do zahájení nového školního roku vše hotovo.

Z důvodu havarijního stavu je již dlouhá léta nevyužívané atrium 4. základní školy. Letos by se konečně mohla situace obrátit k lepšímu a školní dvůr by tak opět mohly děti plně využívat. V rozpočtu je na jeho opravu vyčleněno 2,8 milionu korun, za které by se měla opravit kanalizace, která je uložena právě pod povrchem atria a místy se propadá. Následně má být položena nová dlažba a vybudováno pódium. Jak ale upozornila Eliška Čermáková, na tuto akci ještě nebyla vypsána zakázka.

Ve škole ale doufají, že se vše podaří skutečně opravit. Zástupce ředitelky 4. základní školy Jan Kocar předeslal, že by zde škola chtěla mít venkovní učebnu například pro výtvarnou výchovu, ale dle možností třeba i pro přírodopis. Pódium by zase bylo možné využívat pro kulturní účely či setkání s rodiči. „Chtěli bychom ten prostor ale využívat i na velké přestávky, aby děti mohly trávit čas, kdy je hezky, venku. Léta se tento prostor takto využíval,“ naznačil Jan Kocar a dodal, že z prvního stupně vedou přímo ven do atria dveře, takže děti by tam měly snadný přístup. „Bohužel teď je ten prostor v havarijním stavu a posledních šest let je to zavřené. Propadají se tam kanály. Přitom využití by bylo široké,“ konstatoval.

Právě 4. základní škola již dlouho čeká i na další opravy, například výměnu oken v jednom z pavilonů, nebo na rekonstrukci antukového hřiště.

Pětka spolkne nejvíc

Nejnákladnější bude letos 2. etapa rekonstrukce elektroinstalace v 5. základní škole na sídlišti Vajgar. V rozpočtu je na ni vyčleněno 15 milionů korun. „Jde o rozsáhlou rekonstrukci rozdělenou do několika etap. První začala již v loňském roce,“ uvedla tisková mluvčí jindřichohradecké radnice Eliška Čermáková. Dodala, že vše by mělo být hotovo v roce 2025. Celková suma za všechny etapy oprav pak dosáhne přibližně 48 milionů korun a na financování se dotacemi podílí i Jihočeský kraj.

V 5. základní škole navíc již v říjnu začaly práce na rekonstrukci přístavby, kde své schůzky pořádá sdružení YMCA. Jak ale vysvětlila Eliška Čermáková, akci financuje město, neboť se jedná o objekt v jeho majetku. V rámci stavebních úprav tady dojde ke změně dispozičního uspořádání s ohledem k aktuálním hygienickým požadavkům a požadavkům na požární řešení stavby, bude rovněž přemístěn vstup, nového řešení se dočkají únikové cesty. Hotovo by mělo být do poloviny dubna a město za vše zaplatí 2 989 000 korun bez DPH.

Zmizí čtyřicet let stará vzduchotechnika

Ani 3. základní škola nepřijde zkrátka. O letních prázdninách tady dojde k výměně vzduchotechniky ve školní jídelně. Tisková mluvčí města Eliška Čermáková informovala, že v rámci rekonstrukce bude osazena nová jednotka vzduchotechniky s rekuperací, provedena úprava rozvodů vody, elektřiny a vzduchotechniky. Nově bude nainstalováno měření a regulace nové jednotky vzduchotechniky a provedeny potřebné stavební úpravy. „V rámci rekonstrukce dojde k demontáži a likvidaci původní jednotky vzduchotechniky, která byla vyrobena podle projektu z roku 1981, následně upravena v roce 1994 a je umístěna v suterénu školní jídelny,“ objasnila. Místostarostka Magda Blížilová doplnila, že nová jednotka vzduchotechniky bude, vzhledem k nemožnosti dopravení do vnitřních prostor, umístěna na betonovém základu v exteriéru na vnitřním dvoře školy. „Tam bude z důvodu bezpečnosti žáků a odhlučnění uzavřena a zastřešena,“ zmínila. Náklady na tuto akci jsou předběžně vyčísleny na 2 miliony korun bez DPH.

Střecha i krov potřebují vyměnit

Za havarijní je označen také stav střechy v 1. základní škole a střešních oken v budově Obchodní akademie. V případě základní školy má letos dojít k výměně střešní krytiny a rekonstrukci krovu za 5 milionů korun. Město zaplatí i jeden milion za projekt a následnou výměnu oken na střeše Obchodní akademie, přestože není zřizovatelem školy. Jak ale vysvětlila Eliška Čermáková, město je vlastníkem budovy, v níž akademie sídlí.

Ve dvojce se investice chystají na později

Žádné velké opravy se letos nechystají jen ve 2. základní škole, nicméně tam se alespoň mohou začít těšit na novou učebnu fyziky a chemie. V letošním rozpočtu jsou vyčleněny pouze nezbytné výdaje pro podání projektové žádosti o dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Eliška Čermáková vysvětlila, že projekt počítá s vybavením nové učebny chemie a fyziky moderními technologiemi, nábytkem a pomůckami pro výuku. „Při modernizaci učebny je počítáno s demontáží stávajícího nábytku, podlahové krytiny, slaboproudých a silnoproudých rozvodů, kabelových tras a rozvodů internetu, vody, odpadu a vybudování nové kvalitní podlahy, osazení vhodného nábytku, nových slaboproudých a silnoproudých rozvodů a moderního demonstračního pracoviště učitele,“ popsala. Celkové náklady jsou nyní odhadovány na 8 milionů korun, přičemž část by měla pokrýt dotace. Samotná stavba by ale v případě získání dotace začala až v příštím roce.