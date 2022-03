Lidé argumentují například tím, že jde o populismus. Jiní zase tvrdí, že by se město mělo starat především o své obyvatele nebo že se dá všude po městě pohodlně dojít pěšky a podobné úlevy nejsou potřeba. Starostu Jindřichova Hradce Jana Mlčáka prý tyto nenávistné komentáře nepřestávají překvapovat.

"Závist některých lidí je opravdu nepochopitelná. Stejně jako všude se i nyní najdou lidé, kteří na současné situaci budou profitovat nebo se jí snažit využít i neoprávněně ve svůj prospěch, ale celkově je potřeba si uvědomit, že ti lidé utekli před válkou, často z jejich domovů už nic nezbylo, jejich úspory jsou bezcenné, nemají téměř nic a své muže a otce museli nechat bojovat ve válce. O tyto lidi se máme už jen z morálního hlediska povinnost postarat a za jízdenku zdarma, přidělené ubytování a jídlo z potravinové banky by s nimi myslím nikdo z nás neměnil," poznamenal starosta Mlčák a dodal, že tyto úlevy nejsou napořád a jde jen o přechodnou dobu, než se uprchlíci začlení do pracovního procesu, případně vrátí zpět, pokud to situace dovolí.

Sběr dotazníků k sídlišti Vajgar jde do finále, vyvrcholí sousedským setkáním

Aby mohli cestující z řad ukrajinských uprchlíků odpuštění jízdného využívat, musí se při nástupu do autobusů městské hromadné dopravy prokázat příslušným dokladem. "Jde jen o jednu drobnost v mozaice pomoci uprchlíkům, která městský rozpočet nijak nezatíží. Jde o projev solidarity. Pokud chce některý z uprchlíků této úlevy využít, stačí řidiči předložit ukrajinský pas nebo jiný doklad, jako je třeba vízum," upřesnil starosta Jan Mlčák. Jízdenka na dobu 40 minut vyjde cestující v Jindřichově Hradci na desetikorunu, 90 minut stojí 15 korun.

Uprchlíci z Ukrajiny mohou využívat bezplatnou MHD po dobu jednoho měsíce, tedy až do 23. dubna.