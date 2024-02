Hradečtí ortopedi mají na sále ten nejmodernější operační stůl

Pacienta uloží do takové polohy, aby se co nejlépe dostali k operované části těla. Přesně to umožňuje zdravotníkům jindřichohradecké nemocnice nový operační ortopedický stůl. Nemocnice jím vybavila superaseptický operační sál, který slouží pro ortopedické a traumatologické zákroky.

Nové vybavení operačního sálu umožňuje snadno a přesně podle typu zákroku polohovat pacienta. | Foto: Se souhlasem Nemocnice Jindřichův Hradec