Do konce roku 2025 by podle jihočeského hejtmana Martina Kuby mělo stát nové centrum paliativní péče u jindřichohradecké nemocnice. Náklady na pavilon mají činit kolem 100 milionů korun.

Vizualizace nového pavilonu paliativní péče u jindřichohradecké nemocnice. | Foto: Jihočeský kraj

Výsledkem bezmála osmileté organizační a projekční práce je podle předsedy představenstva Nemocnice Jindřichův Hradec Víta Lorence projekt výstavby pavilonu paliativní péče. „Představuje vyvrcholení snah nemocnice a vedení Jihočeského kraje o rozvoj paliativní péče v našem regionu,“ uvedl.

Nový pavilon, který má vyrůst na místě bývalé LDN, bude podle slov ředitele nemocnice představovat centrum paliativní péče v regionu, kde by se měla setkávat lůžková péče a péče v domácím prostředí.

Jihočeský hejtman Martin Kuba upozornil, že koncepce plánovaného pavilonu je schválně jiná než u nemocniční budovy. „Bude naprosto otevřený vůči rodinným příslušníkům. Vše bude upravené tak, aby tu pacienti i jejich blízcí mohli trávit maximum času společně,“ nastínil.

Srdce nového rozšíření hradecké nemocnice bude tvořit 14 lůžek. Kromě nich se zde plánují i ambulance paliativní medicíny, ambulance pro léčbu bolesti a ambulance pro domácí umělou plicní ventilaci. „Bude tu poskytována terminální péče, nastavení symptomové péče a edukace rodiny v péči o své blízké. Navíc tu budou možné konzultace se sociálním pracovníkem, konziliární služby v paliativní medicíně i pro pobytová zařízení sociálních služeb na Jindřichohradecku,“ vysvětlil hejtman.

Projekt části nového pavilonu.Zdroj: Jihočeský krajPodle ředitele nemocnice Víta Lorence představuje nová, po architektonické stránce velmi zajímavá budova, zcela nový koncept zdravotnického provozu. „Nepodobá se nemocničnímu pavilonu, ale jedná se o zařízení maximálně otevřené a komfortní nejen pro pacienty, ale i pro jejich rodinné příslušníky. Naším cílem je nabídnout našim klientům dle jejich přání lůžkovou péči případě péči v domácím prostředí,“ sdělil a dodal, že celá akce by nebyla možná bez mimořádné podpory Jihočeského kraje a nadšení a entuziazmu zdravotníků.

Zdroj: Nemocnice J. Hradec, Martin Kozák

Vít Lorenc dále uvedl, že v průběhu posledních zhruba osmi let bylo v nemocnici v provozu Oddělení sociální a paliativní péče, kde byla poskytována péče pro těžce nemocné pacienty pod vedením lékařů Evy Zýkové a Filipa Řeřichy. „V celém tomto období docházelo ke školení nelékařského zdravotnického personálu a tento rok byl tým rozšířen o Pavla Kroutila,“ upřesnil.

Náklady na nový pavilon paliativní péče by měly činit asi sto milionů korun. Projekt už je připravený a pokud vše půjde podle plánu, měla by se stavba zahájit v září letošního roku a být hotová do konce roku 2025.

Objekt bývalé LDN nedaleko starého vjezdu do nemocnice v současnosti obývají ukrajinští uprchlíci. Mluvčí nemocnice Eliška Čermáková sdělila: „Ve spolupráci s krajským asistenčním centrem jim poskytneme maximálni podporu a pomůžeme jim nalézt náhradní ubytovací kapacity. Samozřejmě vnímáme jejich velmi složitou situaci a budeme jednat maximálně citlivě.“