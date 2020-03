ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje, uvedla, že sloužit tyto školy a školky budou k zajištění péče o nezletilé lidí, kteří se podílí na krizové infrastruktuře - tedy zdravotníci, policisté, hasiči. "V této chvíli začínáme zjišťovat potřeby a podle toho tato zařízení otevřeme," uvedla jihočeská hejtmanka.

Jednou z těchto krizových škol bude například mateřská škola v Trhových Svinech. Starostka Věra Korčaková dodala, že stejně tak patři ke krizovým zařízením zdejší základka. "Pokud bude zájem, budeme sloužit pro hlídání dětí z rodin hasičů, zdravotníků nebo policistů," vysvětlila Věra Korčaková a doplnila, že učitelky budou v mateřince vydávat i potvrzení pro rodiče, kteří budou muset zůstat doma s dětmi, které by jinak při běžném provozu pobývaly ve školce.

Radnice v rámci opatření proti šíření koronaviru chystá i samostatnou záložku na svém webu a zřízení krizové informační telefonní linky. Připravuje se také uzavření radnice mimo úřední hodiny, které jsou stabilně v pondělí a středu a u některých odborů v pátek dopoledne.

Od pondělí 16. března od 7 hodin budou v provozu dvě Školní dětské miniskupiny při Nemocnici Strakonice, a.s. Místo prvního setkání, kde bude zároveň připraven a rozdělen denní program, určeny vycházky a zaměstnání, bude v pondělí 16. března od 7 hodin v objektu počítačové učebny. „Do Dětské skupiny Srdíčko při Nemocnici Strakonice, a.s. je možné navíc umístit i děti zaměstnanců strakonické nemocnice ze všech mateřských škol, kterých se uzavření týká,“ doplňuje předseda představenstva nemocnice Tomáš Fiala.

Jako své základny budou využívat pro mladší návštěvníky prostory přízemí Dětského centra, pro starší počítačovou učebnu v objektu vjezdové vrátnice.

Stravování je možné po domluvě s rodiči, možnost běžné zaměstnanecké stravy pro děti bude zajištěna přímo v nemocnici.

Vimperská školka je pouze pro děti zdravotníků, hasičů či policistů

Město Vimperk přeruší provoz mateřských škol. Rozhodl o tom krizový štáb Obce s rozšířenou působnosti Vimperk. Klíčovým bodem je rozhodnutí o preventivních opatřeních proti šíření koronaviru COVID – 19. Mateřské školy 1. máje a MŠ Klostermannova přeruší podle místostarosty Zdeňka Kuncla provoz počínaje úterým 17. března až do odvolání.

"V době přerušení provozu obou mateřských škol bude v souladu s Plánem krizové připravenosti MŠ Klostermannova v 1 třídě zajišťovat péči o děti předškolního vzdělávání, jejichž rodiče jsou zaměstnáni ve složkách integrovaného záchranného systému, ve zdravotnických a sociálních službách a Armádě ČR. Toto bude v koordinaci škola, rodič, zaměstnavatel," popsal Zdeněk Kuncl.

Rozhodnutí potvrdila rada města na dopoledním mimořádném zasedání. Věří, že tato preventivní opatření jsou správným krokem a zároveň chce i nadále umožnit pracovat těm rodičům, kteří dělají v klíčových zaměstnáních (nemocnice, charita atd.), aby nebyl ochromen provoz v těchto zařízeních.

"Nevím, jak se zachovat. Domů je daleko a přes dvě letiště," říká český student z Portugalska

Student čtvrtého ročníku Západočeské univerzity Plzeň Jakub Šrámek z Prachatic vyjel zhruba před měsíce na studijní stáž na univerzitu v portugalském Lisabonu. V souvislosti s šířením koronaviru přerušila portugalská univerzita ve středu 11. března přednášky, ve stejnou chvíli se uzavřely další portutalské školy. "Dnes (v pátek 13. bžezna, pozn. aut) nám zrušili také hodiny portugalštiny," doplnil. Obchody jsou zatím v běžném provozu.

Když ve čtvrtek 12. března vláda České republiky vyhlásila nouzový stav, zástupce jeho domovské plzeňské univerzity obeslal své studenty v zahraničí informativním e-mailem. Z něho se dozvěděl, že může svou stáž přerušit a vrátit se do České republiky. Návrat zástupci doporučují, ale není podle nich nutný. Jakub Šrámek momentálně neví, co bude dělat. "Nechce se mi tu být zavřený v mém malém pokoji, ale domů je to přes dvě letiště. Nerad bych se nakazil a ještě to přivezl domů," říká.

Každopádně má Jakub v pátek 13. března odpoledne volat rodičům, aby se domluvili, co dál. "Taky chci napsat do Plzně do školy. Musím zjistit, jestli po přerušení studia tady, můžu navázat v Plzni na už rozběhlý semestr a podle toho asi uvidím. Trochu se bojím, že zruší lety a že neotevřou školu a já uvíznu v Lisabonu zavřený doma," upřesňuje.