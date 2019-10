Nemocnice v Dačicích opravuje pavilon LDN

Už deset let pořádá Nemocnice Dačice v polovině října Den otevřených dveří. Zájemci, kterých se tentokrát sešlo víc než šedesát, si ve dvou skupinách mohou prohlédnout areál nemocnice. Průvodkyní jim je ředitelka Miroslava Člupková, která vždy představí novinky, investice i vize do dalších let.

Nemocnice v Dačicích opravuje pavilon LDN. | Foto: Deník/ Lucie Váchová