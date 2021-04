Jak informovala mluvčí biologického centra Daniela Procházková, z archivu vědců vybrali víc než padesát fotek vajíček nejrůznějších druhů živočichů a připravili také webovou stránku s několika aktivitami. „Mezi ně patří vajíčkový kvíz, anketa o nejkrásnější vejce, dvě on-line hry a deset zajímavostí o vejcích,“ upřesnila.

Vejce může mít tvar létajícího talíře a najdou se i šampioni, kteří kladou milion vajec denně. Takové taje skrývá naše příroda. „Návštěvníci jistě užasnou nad neskutečnou rozmanitostí a také důmyslností vajíček z živočišné říše,“ míní Daniela Procházková.

Obyvatele Českobudějovicka nemusí vše zkoumat pouze online, ale mohou od pátku 2. dubna až do neděle 2. května vyrazit na procházku do nejkrásnější přírodní lokality Českých Budějovic. „Zde jsme jsme nachystali biologickou vajíčkovou stezku, na které jsme umístili třináct fotek nejrůznějších vajec. Úkolem lidí, kteří se do hry zapojí, bude všechny najít a poznat, komu vajíčka patří,“ vysvětlila Procházková. Úspěšní řešitelé interaktivní hry, ke které stačí pouze mobilní telefon, se mohou posléze přihlásit do slosování o drobné ceny.

Veškeré informace jsou ZDE.

Kromě fotografií vajec nejrůznějších druhů živočichů, tam najdete:

- 10 zajímavostí o vejcích

- anketa o nejkrásnější vejce

- Velikonoční kvíz: Poznej, komu patří vajíčko

- on-line hra: najdi 5 rozdílů

- on-line hra: Najdi vejce ve fotce

- venkovní hra Biologická vajíčková stezka