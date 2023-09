Už jste někdy viděli netopýra zblízka? Můžete dorazit na Netopýří večírek, který pořádá v pátek 8. září Třeboňská záchranné stanice.

Netopýr. Ilustrační foto. | Foto: Kryštof Bartuška, archiv Záchranné stanice Třeboň

Víte, co je to ultrazvukový detektor a k čemu se používá? Kde všude se u nás s netopýry můžeme potkat a jak jim pomoci? To se dozvíte právě v pátek v záchranné stanici v Jateční ulici, kde začíná od 17.30 hodin program.

Podle Olgy Růžičkové z Českého nadačního fondu pro vydru, pod který záchranná stanice patří, se můžete těšit na úkoly a tvoření pro děti, setkání s ochočenými netopýry Terezkou, Zdeničkou, Růženou a Ocáskem, besedu s odborníky a večerní vycházku do okolí stanice.

Akce se koná v rámci Mezinárodní noci pro netopýry, ve spolupráci s Českou společností pro ochranu netopýrů (ČESON). Více informací najdete na webu netopyrinoc.cz.

Mezinárodní noc netopýrů si užijete i u Chýnovské jeskyně. V pátek od 19 hodin zájemce čeká seznámení s netopýry, kteří v okolí jeskyně létají. Dozvíte se řadu zajímavostí na přednášce, uvidíte živé netopýry a jejich život můžete sledovat i s ultrazvukovými detektory. Bude dobré mít s sebou vlastní baterku. Exkurzi vede Vladimír Hanzal z Agentury ochrany přírody s krajiny ČR.

Do akce se v sobotu zapojí také hrad Landštejn. Od 18.30 h bude připravena naučná stezka pro děti s úkoly, přednáška s promítáním a odchyt netopýrů do sítí. „Netopýři se na hradě vyskytují ve sklepích, v příhrádku a v prostoru románského schodiště uvnitř kaplové věže. Od roku 1973 do současnosti bylo zjištěno 11 druhů. Pravidelně tu zimuje například netopýr velký, vodní nebo ušatý,“ upřesňuje kastelánka Eliška Niederová.