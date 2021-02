Majitelé obchodů netrpělivě vyčkávají na povolení vlády k otevření prodejen. Vlády by měla jednat o rozvolnění tento čtvrtek.

Butik s dámskou módou Farao v Třeboni se přestěhoval. Majitelka si prozatím otevřela Zásilkovnu. | Foto: Archiv Andrey Tondlové

Majitelkou obchodu s obuví – Footmark v Jindřichově Hradci v Klášterské ulici je Dagmar Krupicová. Nyní prodává jen dětské zboží. Pokud by se v příštím týdnu obchody otevřely, znamenalo by to pro ni jedinou změnu: opatřit zaměstnancům respirátory. „My obchod už otevřený máme, protože máme i dětský sortiment, takže prodáváme dětské. Nemůžeme se dočkat až začneme prodávat všechno pro dospělé. Nyní nemohu prodávat ani ponožky nebo tkaničky do bot,“ říká Dagmar Krupicová. V obchodě je samozřejmostí dezinfekce. „Všechny zákazníky žádáme, aby měli roušky. Do prodejny pouštíme omezený počet lidí,“ popisuje.