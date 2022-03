První uprchlíci by se do připravených prostor měli nastěhovat už v pondělí 28. března. "Z počátku jim pomůže nemocnice, která lidem obstará snídaně, obědy i večeře, než si najdou nějaký režim. Sami si ale budou uklízet i prát, my jim k tomu vše potřebné poskytneme. Pro děti je připravená herna i zahrada, odkud se nedá utéct na silnici," popsal Lubomír Beran.

Nemocnice oslovila také sousedy v okolí bývalé léčebny. S novými obyvateli objektu ale nemají problém. "Sepsali jsme dopis, který jsme roznesli do všech schránek v nejbližším okolí. Reakce byly velmi příjemné a milé. Dokonce se nám přihlásili i dobrovolníci, kteří by chtěli pomáhat provozovat, případně učit uprchlíky česky," řekla Alena Kudrlová, členka představenstva nemocnice.

Prostory bývalé LDN v Jindřichově Hradci by měly pojmout až 35 uprchlíků.