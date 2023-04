Intenzivní dešťové srážky na jihu Čech se neobešly bez následků. Škody naštěstí nejsou vysoké, ale některé vodní toky se stále úplně nevrátily do svých koryt. Nejhorší je situace kolem řek Lužnice a Nežárky na Táborsku, kde stále platí první stupeň povodňové aktivity (1. SPA) tzv. stav bdělosti. Neplechu tropí i Černovický a Bechyňský potok.

Nežárka a Lužnice se vylily z koryt. Postrašily i některé potoky | Video: Lenka Pospíšilová

Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) hladiny vodních toků pozvolna klesají, případně mírně kolísají. Stav bdělosti ale setrvává v Jihočeském kraji na hydrologických profilech Nežárky v Hamru a Lužnici v Klenovicích a Bechyni.

Voda na cestách

V Hamru na Táborsku voda zaplavila pastviny domácích zvířat a musela být uzavřena i silnice. „Místní hospodář tu měl skot, naštěstí stihl dobytek přemístit. Přes silnici se tu valila voda, ale už je vidět postupný pokles, auta už mohou projíždět,“ vysvětluje místní obyvatelka.

Otava u Písku se rozlévá do okolí, zaplavila cyklostezku

Podobně to vypadá i v chatové oblasti Ovčín u Klenovic. Tady voda přetéká silnici. „S opatrností je to průjezdné, naštěstí to není jako před dvaceti lety,“ kroutí hlavou jeden z chatařů.

Průtoky jsou několikanásobné

Stavy řek ke čtvrtku 20. dubna:



Lužnice – Klenovice

V neděli 16. dubna hladina dosahovala 231 cm, 1. SPA.

Ve čtvrtek dopoledne klesla na 210 cm a průtok 77 kubíků za sekundu. Normální stav zde nastane, pokud se hodnota vrátí pod 190 cm.



Lužnice – Bechyně

Zde se řeka v sobotu 15. dubna dostala dokonce do 2. SPA tedy pohotovosti, kdy překročila hranici 290 cm (měla 296 cm s průtokem 136 kubíků za sekundu). Ve čtvrtek dopoledne už poklesla na 246 cm a průtok 85 kubíků za sekundu. Do normálního stavu se hladina vrátí, pokud klesne pod 240 cm.



Nežárka – Hamr

Nežárka v tomto místě dosáhla na 2. SPA v pondělí 17. dubna, kdy přístroje ukázaly 322 cm a průtok 59 kubíků za sekundu. Od středy 19. dubna hladina klesá na 1. SPA, 291 cm a průtok 42 kubíků za sekundu. Normální stav je pod 280 cm.

Jak informovala českobudějovická hydrometeoroložka Kateřina Štěrbová, vyhlídky jsou již dobré. „Hladiny řek mírně klesají nebo mají setrvalou tendenci. Průtoky jsou několikanásobně větší než obvyklé dubnové hodnoty,“ uvádí.

Podle jejích slov ve čtvrtek a v pátek budou hladiny většinou pomalu klesat. „V povodí Lužnice očekáváme pokračování velmi pozvolného poklesu hladin a v některých úsecích setrvání hladin nad prvním povodňovým stupněm,“ dodává Štěrbová.

Přeháňky nebo trvalejší déšť následujících dní už by neměly být tak vydatné, ale při vysoké nasycenosti mohou působit stále mírné zvednutí nebo kolísání hladin řek. Do terénu vyrazily také potoky Černovický a Bechyňský, vylité jsou u Dvorců, Sedlečka u Soběslavi, Borkovic i Veselí nad Lužnicí.

Na víkend už bude lépe

Podle českobudějovické meteoroložky Evy Plášilové ve čtvrtek a pátek jižní Čechy dešti neuniknou. „Bude zataženo, ojediněle mlhy, zejména na Šumavě. Na většině území déšť, ráno v polohách nad 700 metrů nad mořem srážky smíšené nebo i sněhové,“ vysvětluje s tím, že denní teploty vystoupají nanejvýše na 11 až 14 °C. V pátek a na víkend už by se ale mělo počasí umoudřit, pozvolna se vyjasňovat a teploty stoupat až k 18 °C.

Poděkujte hasičůmZdroj: Grafik redakce