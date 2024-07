Na druhém stupni je Nežárka v Lásenici. I tam ale hladina vody postupně klesá. Hrozí snížená stabilita stromů v okolí vodních toků, kde je podmáčená půda. Lidé by se tak neměli koupat nebo slouvat řeky a zcela se vyhnout pohybu r rozvodněných korytech řek. Povodňová pohotovost na jihu Čech platí do pondělního poledne. V pondělí a v úterý by se měla situace v Čechách uklidnit a meteorologové předpovídají letní teploty přes třicet stupňů.