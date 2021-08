V táborských kasárnách začal s úderem 13. hodiny pietní akt u příležitosti třetího výročí úmrtí tří příslušníků praporu. Jak připomněl kaplan a tiskový mluvčí praporu Petr Haška, dne 5. srpna 2018 při sebevražedném útoku zahynuli nedaleko vojenské základny Bagrám v Afghánistánu štábní praporčíci in memoriam Martin Marcin, Kamil Beneš a Patrik Štěpánek při plnění úkolu na zahraniční misi. „Tímto pietním aktem jsme si chtěli připomenout jejich službu u našeho praporu, uctít jejich památku a vzdát jim čest jako hrdinům naší země,“ sdělil Haška.

Co se tehdy stalo: Před třemi lety, 5. srpna 2018, zabil sebevražedný atentátník tři příslušníky 4. brigády rychlého nasazení 42. mechanizovaného praporu Tábor, Martina Marcina (†36) z Dívčic na Českobudějovicku, Kamila Beneše (†28) z Plané nad Lužnicí a Patrika Štěpánka (†25) z Plzně na misi NATO nedaleko základny Bagrám. Ti na následky výbuchu zemřeli. Později obdrželi americkou medaili Bronzová hvězda, odznak Combat Infantry Bange, kříž obrany státu od ministerstva obrany a medaile za hrdinství od prezidenta republiky. Posmrtně byli všichni povýšeni také do hodnosti štábního praporčíka. K útoku se přihlásilo radikální hnutí Talibán, atentátníkovi, který se odpálil, bylo podle místních zdrojů teprve 18 let.

I takové smutné události jsou součástí naší historie a je třeba si je upomínat. „Kolik musí být v člověku zla a nenávisti, když sáhne na život druhého. A přitom život může být tak krásný, naplněný láskou a dobrými vztahy. Člověk může napravovat jen sám sebe, druhé lidi nezměníme, sebe postupně můžeme. Jen nemocný člověk nemá rád sám sebe,“ sdělil ve svém projevu. Zlo plodí další zlo. „Mohlo by platit, že láska plodí ještě větší lásku, s láskou jsou spojená také slova odpust a odpouštím, která bychom měli používat častěji,“ míní mluvčí praporu.

Nejtěžší zahraniční operace

Velitel táborského praporu podplukovník Daniel Cekul připomněl zákeřný útok v Afghánistánu, následkem kterého vyhasly tři mladé životy, vyjádřil hlubokou úctu padlým hrdinům a poděkoval jejich rodinám za přízeň, kterou zachovávají táborské posádce. „Naši vojáci zahynuli při plnění operačního úkolu, o několik týdnů později 11. října byl těžce zraněn rotmistr Daniel Kotrba. Byla to jedna z nejtěžších zahraničních operací, kterou jsme jako příslušníci 42. mechanizovaného praporu absolvovali,“ zhodnotil velitel.

Ani na chvíli vojáci z Tábora nepolevili. „Nenechali se zastrašit, úkoly se ctí splnili, nyní odcházíme se spojenci s Afghánistánu a ukončujeme tam naši přítomnost a bojové zkušenosti, která tam naši vojáci získali nabývají většího významu a využijí je při obraně naší vlasti,“ hodnotí zpětně podplukovník.

Jejich smrt nebyla zbytečná

Oběť, kterou přinesli štábní praporčíci Martin Marcin, Kamil Beneš a Patrik Štěpánek podle jeho vyjádření nebyla zbytečná. „Byla to nejvyšší oběť za prosazování hodnot naší civilizace a kultury. Berme si z toho příklad, nenechávejte se otrávit cizí ideologií. Chraňme naše tradice a hodnoty v duchu svatého Václava,“ vybízel Daniel Cekul.

Na akci vystoupil i starosta města Tábora Štěpán Pavlík, který připojil osobní vzpomínku na tuto tragickou událost. „Ten den jsem byl u známých na chatě s hercem Ondřejem Vetchým a tato zpráva nás velmi zasáhla. Zajímá se o náročnou práci armády a sám navštívil vojáky v Afghánistánu. Ta tragédie se nejvíce rozprostřela do rodin, vyplývá z toho obrovský respekt. Vojáci nasazují životy na misích i v každodenním životě,“ upozornil.

Nejideálnější by podle jeho slov bylo, kdyby v 21. století neexistoval rasismus, terorismus a války. „Proto moc za občany Tábora děkuji za vaši obětavost, práci a statečnost celému praporu a rád bych vyjádřil upřímnou soustrast rodinám,“ dodal s tím, že zároveň děkuje za připomínání tohoto incidentu, který se stal symbolem. „Na takové věci by se nemělo zapomínat, abychom se takových hrůz mohli v budoucnu vyvarovat,“ míní starosta Pavlík.

Výborní vojáci i kamarádi

Slovem zesnulé členy posádky vzpomněl také bývalý velitel 10. strážní roty BAF (Bagram Air Field) v Afghánistánu major Viktor Patia. „Už je to třetí rok, co jsme ztratili tři výborné vojáky, skvělé kamarády. Zároveň letos armáda opouští definitivně území Afghánistánu. Často tak slýchávám dotaz, zda to mělo celé smyl. A já jsem skálopevně přesvědčený, že ano,“ podotkl major Patia.

Vojáci dle Patii jdou, kam je pošlou a jejich povinností je splnit úkol. „Co se týkalo kluků, tam to bylo zcela jasné. Není pochyb o tom, že svou práci milovali. Není pochyb o tom, že zachránili další životy a není pochyb o tom, že svůj úkol splnili,“ konstatoval velitel nasazených a tragicky zahynulých vojáků.

„Martin, Kamil a Patrik pro mě zůstanou symbolem vojenského umu a přátelství, bylo mi velkou ctí mít tyto kluky v jednotce,“ uzavřel Viktor Patia.

Zemřelým všichni přítomní vzdali také hold minutou ticha, zazněla česká hymna, i hymna samotného praporu, Svatováclavský chorál. Ve čtvrtek 5. srpna táborští vojáci ještě navštíví hroby všech zesnulých štábních praporčíků.