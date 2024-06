Jak vše vzniklo vysvětluje ředitelka školy Rva Krafková: "Na lednové premiéře filmu One life (Jeden život) v Praze jsem se setkala s Nickem Wintonem, synem Sira Nicholase Wintona a pozvala jsem ho k nám do školy. V červnu se mi ozval, že pojede na motorce z Anglie se zastávkami v Německu, Rakousku, Slovensku a v České republice, a že by se také rád zastavil u nás ve škole."

Do Kunžaku přijel v úterý 25.června navečer a ve škole strávil celé středeční dopoledne. Přišel ho také pozdravit starosta obce pan Petr Král a setkání se účastnil i bývalý ředitel školy pan Václav Popela, který před 16 lety vítal Sira Nichalse Wintona, jenž tehdy školu navštívil.

"Prvně Nick navštívil žáky nižších ročníků, děti mu zazpívaly, zatancovaly a předaly obrázky. Na společném setkání s žáky vyšších ročníků jsme vzpomínali na Sira Nicholase Wintna a mluvili jsme o tom, jak nás jeho příklad ovlivnil. Nick žákům vyprávěl dva příběhy, jeden o dvou chlapcích, kteří zažili válku a museli opustit svou vlast, aby se zachránili a druhý o svém otci. Potom se žáci Nicka ptali nejen na život jeho otce, ale na postoje a život Nicka, uvedla Eva Krafková.

Pak ho členové ekotýmu pozvali do přírodní učebny a do budoucího parku Sira Nicholase Wintona, který již několik let ve škole budují. Zahradou i parkem ho provázeli sami žáci. Vše si prohlédl s velkým zájmem. "Po obědě ve školní jídelně se přichystal na další cestu. Oblékl si tričko, které od nás dostal, nasedl na motorku a vydal se směr Praha. Bylo to velmi přátelské a inspirativní setkání, slíbili jsme si, že za námi zase přijede," dodala.