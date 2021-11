Devátý ročník Noci divadel připadá na sobotu 20. listopadu. Letošním tématem, kdy divadla a instituce představují svoje novinky, novátorské přístupy k pandemii a její reflexi, bude mít téma Fresh air. Program tentokrát připravilo přes 80 souborů ve 30 městech. Zapojily se také jižní Čechy.

Noc divadel v Jihočeském divadle. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Jihočeské divadlo zahájí akci už od 15 h částí Dobré odpoledne divadel. V divadelní kavárně si budete moci vybrat v rámci tzv. Knihobraní z titulů, které se v archivu divadla nashromáždily během let. K mostu u divadla přijede v 15 h kapela Malého divadla v dodávce. Džubox JeDe zahraje písničky z představení. Od 16 h do 18 h můžete vidět v oknech divadla do ulice Dr. Stejskala Činoherní orloj. Po půl hodinách totiž herci přednesou monology ze známých českých či historických dramat. Blok baletních improvizací uvidíte od 16.05 h a 16.35 h v podloubí Jirsíkovy ulice. Soubor opery si přichystal vystoupení z oken divadla směrem k Malši. V 17.05 h uslyšíte operní mozartovský blok, árie z díla Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka zazní v 17.35 h.