Párty se konala po konci koncertu „Jedeme dál…“, který se odehrál ve středu 23.června na otevřené horní palubě lipenského parníku Smetana, na hladině lipenského jezera. Vystoupení, kterého se zúčastnila předepsaná stovka diváků, se konal na podporu cestovního ruchu a kultury nejen na Lipensku. Program zpestřený travesti show, organizoval Turistický spolek Lipenska spolu s agenturou Martin Production zpěváka Martina Franceho.

„Úlohou Turistického spolku Lipenska, je propagovat krásy regionu. Koncert na hladině Lipna je jednou z takových aktivit. Pozvali jsme naše hvězdy popmusic na čtyřdenní pobyt a provedli je celým regionem. Hostili je naši členové od Stožce po Rožmberk,“ okomentoval předseda Turistického spolku Lipenska Jiří Mánek, který se stará o propagaci území sahajícího právě od Stožce po Rožmberk.

„Jsem ráda, že jsem tady, že mohu zpívat, že jsem se této akce dožila,“ uvedla před svým fascinujícím vystoupením Anna Slováčková, která loni překonala vážnou chorobu.

„Na Lipno jsem jezdil s rodiči. Dvacet let jsem tady nebyl. Máte to tady krásné. Příroda, lidi, památky, atrakce, všechno na jednom místě. Rád přijedu na dovolenou,“ uvedl další zpěvák Petr Vondráček. "Na Lipně jsem byla jen párkrát, ale Lipensko jako celek mě učarovalo. Je toho zde tolik k zažití a ta krásná příroda, krásné památky, to je něco co se ve světě jen tak nevidí. Sama přemýšlím o tom, proč vlastně lidé jezdí na dovolenou do zahraničí, když mnozí ani pořádně neznají vlastní zemi," přemýšlela na parníku Yvetta Blanarovičová.

Po závěrečné party v hotelovém resortu Relax v Dolní Vltavici šumavská příroda ukázala co dovede. Vichřice a bouřka doprovázená přívaly deště odřízla Dolní Vltavici od světa. Kvůli popadaným stromům museli zpěváci zůstat na místě až do jedné hodiny, kdy je vysvobodili hasiči z Černé v Pošumaví a motorovými pilami jim prořezali cestu z hotelového resortu Relax. Teprve pak mohli odjet do místa ubytování Lake Side Village u Frymburku.

Umělci během několikadenního pobytu na Lipensku navštívili klíčové regionální atrakce, které si fotili a snímky následně umístili na své profily na sociálních sítích, kde si je během týdne prohlédly stovky tisíc lidí. „Během týdne jsme všichni udělali velký kus práce. Naši noví přátelé zajistili reklamu nejen celému Lipensku, ale i obcím, hotelům, penzionům, kde během týdne spali, také památkám, půjčovnám lodí, provozovatelům různých atrakcí i třeba lodní dopravy,“ jmenuje Mánek s tím, že akce beze zbytku splnila svůj účel. Partnery akce byla řada firem i institucí z celého Lipenska, kteří jsou členy Turistického spolku Lipenska – společnost Lipno Servis, Amenity Resort, Stezka Korunami Stromů, Inge Tour, Národní památkový ústav, Hotel Resort Relax, Hotel České Žleby, Lipno-Line, Lakeside Village, Rail bus, Hotel Knížecí Cesta Horní Planá, Penzion u Kohoutů Horní Planá, Hotel U Martina Rožmberk nad Vltavou, Hotel Růže Rožmberk nad Vltavou, Hotel Rožmberk INN. Ti všichni hostili zpěváky, kteří se jim odvděčili krásným koncertem a sdílením fotografií na svých sociálních sítích. "Akce jasně ukázala, že koronavirus cestovní ruch ani kulturu nezastavil, zkrátka JEDEME DÁL!" uzavřel Mánek.

Pavel Pechoušek, Turistický spolek Lipenska