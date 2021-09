Jak upřesnil mluvčí jihočeské pobočky ŘSD Adam Koloušek, v návaznosti na pravidelné inspekční jízdy jsou podle potřeby prováděny práce na údržbě a opravách povrchu vozovky. "Jedná se o pravidelnou údržbu. Ta ve většině případů krátkodobě omezuje provoz v jízdních pruzích. Běžně jde o práce, které v daných úsecích omezují dopravu v rámci jednoho nebo dvou dnů," zmínil.

Stejně jako ostatní údržbové práce, jako je například údržba svodidel, sekání trávy a podobně, jsou opravy povrchu vozovky prováděny pracovníky Střediska správy a údržby dálnic (SSÚD) 17 Chotoviny, která má dálnici D3 na starost.

Jak doplnil vedoucí SSÚD Chotoviny Milan Tůma, aktuálně zaměstnanci jeho střediska na D3 aplikují regenerační postřiky na udržení životnosti asfaltových komunikací. „Tento postřik má prodloužit životnost vozovek po záruční době,“ upřesnil.

Za deště nelze pracovat

Práce se podle jeho slov chýlí ke konci, postřik aplikovali v úsecích od 85. po 104. kilometr jihočeského dálnice. „Udržovací práce provádíme obousměrně, v jízdním i rychlém pruhu. Když bude dobré počasí bude údržba dokončena do dvou dnů,“ popsal s tím, že zdržení hrozí jen v případě deště.

Údržba se provádí mezi křižovatkami. „Aplikace se provádí vždy mezi křižovatkami, vždy se zavře jeden pruh z jedné i druhé strany, na místě pracují dvě skupiny, které stříkají materiál. Ten se musí vyštěpit a následně zamést,“ uvedl Tůma s tím, že se blíží konce. „Aplikaci ohrožuje jen déšť, protože postřik se nanáší jen v určitých klimatických podmínkách,“ sdělil, proč ve čtvrtek práce přerušili.

Na silnici se nanáší asfaltová emulze. „Speciální nástřik se aplikuje asi po pěti letech provozu, aby se v podstatě vrchní vrstva opět zakonzervovala. Slouží tak k regeneraci zatížené vozovky, která je vypálená i od slunce,“ vysvětlil Milan Tůma.

Jen na dobu nezbytnou

Dočasné omezení provozu, svedení do jednoho pruhu a snížená rychlost je nastaveno jen podobu samotných prací. „Pouze po nezbytnou dobu během směny, vlastnosti vozovky se potom nemění. Řidič to nepozná, protismykové vlastnosti jsou stejné, se zimou to nemá nic společného,“ upozornil.

Na místě fungují tzv. distributory, které stříkají emulzi a také další vozy, které nanášejí speciální prachový materiál, který povrch uzavírá seshora. Před spuštěním provozu se musí ošetřená část následně zamést.