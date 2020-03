ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

"V sobotu a neděli jsme měli otevřené výdejní okno pro veřejnost. Měli jsme velké zásoby čerstvých potravin, které nám bylo líto vyhazovat, a tak jsme pokračovali v provozu, jak bylo umožněno," uvedl spolumajitel kavárny Jan Junek s tím, že zároveň začali nabízet právě policistům, zdravotníkům a hasičům občerstvení zdarma.

Reakce na iniciativu kavárny jsou pozitivní nejen ze strany veřejnosti, ale především od dotčených pracovníků složek IZS. "Jsou tím potěšeni, oceňují to a my jsme za to moc rádi. Snažíme se jim tak zpříjemnit službu, což je asi jediná věc, kterou teď můžeme pomoct," pokračoval Jan Junek.

Informace o aktivitě se šíří především díky sociálním sítím. "Moc děkujeme lidem, kteří s tím pomáhají, protože kdyby se o tom ti, kterých se to týká, nedozvěděli, nebylo by to nic platné. Příspěvek, který jsem zveřejnil, měl neuvěřitelný dosah právě díky sdílení mnoha lidí," zmínil spolumajitel podniku s tím, že především v neděli navštívilo výdejní okno celkem hodně zdravotníků či policistů a strážníků.

Pro veřejnost je v současné době výdejní okno zavřené, nicméně složky IZS mohou přijíždět dál. "Stejně jsme tady a uklízíme. Máme kávu i koláče, můžeme udělat domácí limonádu," zve Jan Junek s tím, že pracovníci podávají občerstvení v rouškách z vydesinfikovaného okna v jednorázových kompostovatelných obalech.

Provozovna Café Datel inspirovala další českobudějovickou kavárnu Černý kafe, která se k iniciativě přidala a také zde nabízí kávu a občerstvení pro složky IZS zdarma.

