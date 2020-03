V pondělí odpoledne zůstávalo v jižních Čechách stále jen 30 nemocných s nákazou koronavirem COVID – 19. Od soboty večer do pondělního dopoledne hygienici nezaznamenali žádný nový případ. V České republice byly jižní Čechy pokud se týkalo počtu pacientů šestým nejméně zasaženým krajem.

„Stále platí, že epidemiologická situace v Jihočeském kraji se od sobotní 18. hodiny nezměnila. Celkem bylo od začátku února testováno 1863 osob s trvalým bydlištěm v Jihočeském kraji. Více než 1720 Jihočechů je v současné době v nařízené povinné karanténě,“ uvedla k pondělnímu odpoledni ředitelka krajské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová.

„Jsem ráda, že si drtivá většina Jihočechů uvědomila, že je řešení v jejich rukách a dodržují bariérová opatření. Za to jim patří dík. Ve spolupráci s veřejností to zvládneme. A děkuji, hlavně za své kolegy v terénu, za podporu, které se nám v posledních dnech od spoluobčanů dostává,“ doplnila Kvetoslava Kotrbová.

Hejtmanka Ivana Stráská ocenila práci krajské hygienické stanice (KHS). Pečlivé vyhledávání kontaktů nakažených. A následně doporučení karantény všem, u nichž hrozilo nebezpečí dalšího šíření nákazy. „Vypadá to, že je to správná politika,“ uvedla Ivana Stráská.

Hygienici ale i nadále apelují na jihočeskou veřejnost, aby dodržovala nařízená opatření a sledovala aktuální informace například na webových stránkách ministerstva zdravotnictví. Podle epidemioložky KHS Jitky Luňáčkové se lidé při volání na informační linku nejčastěji ptají na karanténní opatření. Mnoho dalších dotazů se týká i odběrných míst a doporučení k vyšetření na koronavir.

Jihočeský krajský krizový štáb čekal včera například i na rozhodnutí vlády o dalším pohybu lidí za prací přes hranice. Hejtmanka doporučila, aby byl zakázán. I poslední případ indikovaný o víkendu měl s prací za hranicemi souvislost. Šlo o ženu z Českobudějovicka, která pracovala v Rakousku, kde přišla do kontaktu s pozitivní osobou. Štáb také jednal i o zřízení nových odběrných míst v Písku a Prachaticích kvůli testování koronaviru. Zdravotníkům v tom pomáhá i Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje.

Krizový štáb města České Budějovice se včera věnoval třeba zajištění dezinfekčních prostředků od velkých firem, ale podle primátora Jiřího Svobody projednal i možnou pomoc malým a středním podnikatelům. „Nabízí se úleva s nájmy v nebytových prostorách,“ uvedl Jiří Svoboda. Mohla by se týkat přibližně 180 provozoven.

Na základě doporučení ministerstva vnitra by se mohly posunout kvůli nouzovému stavu některé úřední lhůty. Podle náměstka primátora Juraje Thomy by se to v Budějovicích mělo týkat například návrhu nového územního plánu.