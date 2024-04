Chystá se obnova věže kostela sv. Petra a Pavla, úpravy Rybní ulice i vítání občánků, charitativní bazárek a den otevřených dveří ve školce. Podívejte se s námi na aktuality z Nové Bystřice.

Věž kostela sv. Petra a Pavla čeká první etapa obnovy. | Foto: Deník/Adam Hudec

Novobystřičtí zastupitelé na svém posledním jednání schválili přijetí peněz z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Jedná se o částku 400 tisíc korun, která poputuje Římskokatolické farnosti Nová Bystřice na první etapu obnovy věže kostela sv. Petra a Pavla v Nové Bystřici. Náklady akce činí 863 771 Kč, z toho dotace tvoří 400 000 Kč (46,31 %), podíl města je 86 378 Kč (10 %) a podíl vlastníka 377 393 Kč (43,69 %).

Zastupitelstvo města také souhlasilo se zahájením akce na stavební úpravy ulice Rybní bez podané žádosti o dotaci a zmocnilo radu města k provedení otevřeného výběrového řízení na dodavatele akce. Starosta města Jiří Zimola na jednání seznámil přítomné zastupitele s písemnou rezignací na mandát zastupitele Radka Schramhausera a s nástupem náhradníka Richarda Jaroše na jeho místo. Ten následně složil slib a stal se tak novým zastupitelem města.

Vítání občánků, bazárek a zápis do MŠ

Na sobotu 20. dubna se v obřadní síni novobystřického městského úřadu chystá první letošní vítání občánků. Přivítány při něm budou děti narozené v době od 1. srpna do 31. prosince 2023.

Kvůli obchvatu se nám teď směje celá republika, říká Jiří Zimola

Blíží se také oblíbený charitativní bazárek. Lidé se jej dočkají v pátek 26. a sobotu 27. dubna, v pátek od 14 do 17 hodin a v sobotu od 9 do 12 hodin, konat se bude v novobystřickém KD Koruna. „Všechno, co už nepotřebujete, ale myslíte, že někomu jinému by to ještě mohlo udělat radost, můžete nosit do informačního střediska a městské knihovny vždy v jejich otevírací době od 10. dubna,“ uvádí pořadatelé.

V sobotu 27. dubna se novobystřický městský park stane cílem třetího Kanadského tuláka - výšlapu Českou Kanadou. Jeho účastníci tentokrát vyrazí z návsi v Kaprounu a do Nové Bystřice ujdou necelých šestnáct kilometrů. Veškeré podrobnosti o výšlapu, registraci, cenách, trase a dalších věcech se dozvíte na www.stezkack.cz.

Renata Koperdáková, zástupkyně ředitele pro mateřskou školu, oznámila, že Základní a mateřská škola Nová Bystřice připravuje na 6. května od 8 do 12 hodin den otevřených dveří spojený se zápisem do mateřské školy. „Rodiče si s sebou vezmou rodný list dítěte a dětem mohou vzít bačkorky a prohlédnout si naši školku,“ uvedla.

FOTOHÁDANKA: Poznáte město podle fotek? Je nejstarším sídlem v okresu

Poradna v rodinném centru

Od začátku dubna funguje v prostorách rodinného centra poradna. Její provozní doba je v pondělí a čtvrtek odpoledne od 13 do 15 hodin, v úterý pak od 9 do 11:30 hodin. Termín schůzek je možné řešit po telefonické domluvě. Návštěvníci poradny získají potřebné informace o možnostech využití sociálních příspěvků, které souvisí s péčí o nemohoucí členy domácnosti, informace o dostupných terénních sociálních službách, které vám mohou pomoci s péčí v domácnosti vaší nebo vašeho blízkého nebo o kompenzačních pomůckách, které usnadní péči v domácnosti o osobu blízkou. Více informací je k získání na telefonním čísle 725 447 617 nebo na e-maile tomanova@novabystrice.cz.