Chybějící servis pro cyklisty v Nové Bystřici nově supluje servisní cyklostojan. Všichni, kteří ho budou potřebovat využít, ho naleznou na Mírovém náměstí.

Cyklistům v Nové Bystřici už slouží nový servisní cyklostojan na náměstí. | Foto: Informační středisko Nová Bystřice

Nový servisní cyklostojan stojí ve spodní části novobystřického Mírového náměstí.

Informační centrum Nové Bystřice k němu uvedlo: „S firmou, u které jsme ho už loni v zimě objednávali, jsme prodiskutovali, jaké by měl mít vybavení, aby dokázal vyhovět co největšímu počtu cyklistů a pak už jsme jen čekali na trochu lepší počasí, abychom ho mohli nainstalovat. Pevně doufáme, že tuhle vychytávku shledáváte stejně potřebnou jako my, a že bude dobře sloužit.“