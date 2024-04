„Den před zastupitelstvem jsem svolal do města velké jednání, kam přijeli projektanti, policisté nebo zástupci městského úřadu z Jindřichova Hradce a přizval jsem také zastupitele. Spolu s těmi, kteří dorazili, jsme se bavili o drobných nejasnostech v projektu obchvatu, například typu kde se bude přecházet křižovatka. Rozcházeli jsme se s tím, že se vše vyřeší, domluví s krajem a do projektu zanese. Počítal jsem, že pokud schválíme referendum, dostaneme na stůl do měsíce upravený projekt, aby lidé věděli, že s těmito detaily pracujeme a doladíme je. Poté ale i ti zastupitelé, kteří u jednání byli přítomni, nakonec referendum i samotný obchvat odmítli,“ podivil se starosta Nové Bystřice Jiří Zimola s tím, že podle něj není správné, aby o takto důležité stavbě rozhodovali pouze zastupitelé a své by si měli říci i samotní obyvatelé města.

„Před celou republikou teď vypadáme jako blázni a smějí se nám. Někdo nám tady chce dát tři čtvrtě miliardy a vyřešit problém s kamiony, které jezdí přes náměstí a my to odmítneme. Přijde mi to jako Kocourkov,“ neskrýval rozladění starosta Jiří Zimola a dodal, že jiná města na podobnou nabídku čekají roky a prosí, aby jim obchvat někdo zaplatil.

Snaží se uspořádat referendum

Deník oslovil také jednoho z opozičních zastupitelů, který pro obchvat Nové Bystřice ruku nezvedl. Projekt podle něj nebyl kompletní.

„Hlasoval jsem proti referendu o nedokončeném projektu. Nemám informaci o vůli Jihočeského kraje respektovat poslední doporučené úpravy projektu dle Policie České republiky. Požaduji pro občany větší otevřenost a více informací ještě před termínem referenda,“ komentoval své rozhodnutí Jan Kyncl za sdružení Živé Bystřicko. Podle něj bylo možné vytěsnit kamiony z města i jinými způsoby. „Těžká doprava městem šla už dávno odklonit jen dodržováním stávajícího dopravního značení ve městě. Radnice, Jihočeský kraj a policie za posledních 12 let nevyužily možnosti regulace dopravy centrem a dokonce ani neoznačili omezení průjezdu dle zákona,“ uvedl opoziční zastupitel s tím, že obchvat by byl přijatelný v případě, pokud by už žádná jiná možnost nebyla a záměr se konzultoval i s rakouskou stranou.

Překvapivý výsledek posledního jednání novobystřických zastupitelů ale nenechal chladnými některé obyvatele města. Referendum o stavbě obchvatu se proto snaží uspořádat jinou cestou a sbírají podpisy.

„Tak mě to naštvalo, že jsem se rozhodl vyvolat referendum zespodu. Je více než pravděpodobné, že bude vypsáno. Podpisy se ale stále sbírají, takže přesný počet zatím neřeknu. Informace už proběhla sociálními sítěmi a vyjde také ve zpravodaji. Otevírá se nám okno k příležitosti, která se třeba dalších 50 let nebude opakovat a někdo o tom spekuluje. Troufám si říct, že v tomto jsme rarita v zemi,“ uzavřel organizátor podpisové akce Martin Bláha. V případě vypsání referenda o budoucnosti plánovaného obchvatu Nové Bystřice budou muset zastupitelé jeho výsledek respektovat, ať už bude jakýkoliv.