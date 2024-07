Referendum o stavbě obchvatu města se konalo současně s volbami do evropského parlamentu ve dnech 6. a 7. června. Zúčastnilo se ho 1422 lidí, což je více než polovina oprávněných voličů. Pro stavbu obchvatu se vyslovilo 1007 příchozích, odpověď NE vhodilo do urny 398 lidí. Lidé odpovídali na otázku v tomto znění: Souhlasíte s tím, aby Jihočeský kraj jako investor realizoval akci Východní obchvat Nové Bystřice, silnice II/128, dle v současné době společností Pontex, s.r.o. zpracovávané projektové dokumentace?

Podle rozhodnutí soudu ale bylo toto znění nejasné. „Krajský soud navrhovatelce přisvědčil v tom, že formulace položené otázky neodpovídá zákonnému požadavku jednoznačnosti, neboť odkazuje na projektovou dokumentaci, která je ve fázi zpracovávání a může doznat i podstatných změn. Otázka nespecifikuje, o jaké konkrétní podobě stavby obchvatu občané vlastně rozhodovali,“ přiblížila mluvčí krajského soudu Ivana Vobejdová a dodala, že zbylé námitky krajský soud posoudil jako nedůvodné.

close info Zdroj: Zdroj: Pontex s.r.o. zoom_in Vizualizace plánovaného obchvatu Nové Bystřice.

Pro vedení Nové Bystřice bylo rozhodnutí soudu bleskem z čistého nebe. „Jsme z toho všichni opravdu velmi rozčarovaní, protože mám pocit, že těch tisíc pět set lidí moc dobře vědělo, o čem hlasuje a k čemu se vyjadřuje. Soud tady uznal námitku jedné jediné obyvatelky, která je navíc ještě osobně dotčená tou stavbou, protože bydlí na Ovčárně. A hlavně nám soud řekl, že jsme všichni vlastně hloupí, protože vůbec nevíme, o čem jsme hlasovali, že jsme nerozuměli otázce,“ konstatoval starosta města Jiří Zimola s tím, že se s verdiktem soudu nehodlá smířit. „Lidé ve městě jsou naštvaní. Samozřejmě budeme podávat odvolání a do té doby se musíme sejít i jako zastupitelstvo a říct si, co budeme dělat dál. Věřím v to, že Nejvyšší správní soud toto rozhodnutí, které je podle mého názoru velmi mylné, opraví,“ uzavřel Zimola.

Podle vyjádření zástupců novobystřické opozice ke zneplatnění referenda vůbec nemuselo dojít. „Nevhodně formulovaná otázka k referendu a souvislosti s vyhlášením teď nesou své zbytečné následky. Nikdo z nás ale není dokonalý a litujeme, že vyhlašovatelé referenda nevyužili bezplatné nabídky Krajského úřadu na právní poradenství,“ uvedl opoziční zastupitel Jan Kyncl za sdružení Živé Bystřicko s tím, že žaloba byla občanskou iniciativou. „Z lidského pohledu je smutné, jak se díky referendu, podařilo polopravdami a jednostranným tvrzením rozklížit občanskou veřejnost, zesměšňovat i pourážet každého, kdo si dovolil vyjádřit odlišný názor. Budeme rádi, pokud konečně začne věcná a otevřená společná práce na konkrétních věcech bez osobních útoků,“ dodal Jan Kyncl. Jeho uskupení zároveň požádalo o svolání mimořádného zastupitelstva.

Referendum k obchvatu vyhlásilo zastupitelstvo na základě petice. Obyvatelé více než třítisícového města totiž na stavbu nemají jednotný názor. Někteří lidé novou silnici schvalují, jiní mají odmítavý postoj nebo kritizují její trasu a případné narušení krajiny. Plánovaný obchvat o délce téměř tři kilometry se dvěma mosty by měl procházet východní částí města. Investorem stavby za téměř tři čtvrtě miliardy bude kraj, který už má na stole projekt a zahájil přípravné práce. Historickým centrem Nové Bystřice podle dřívějších údajů denně projedou až tři tisíce vozidel, z toho několik stovek kamionů. Plánovaný obchvat by měl středu města ulevit.