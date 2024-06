Referendum vyhlásilo zastupitelstvo na základě petice. Názory obyvatel více než třítisícového města u hranic s Rakouskem na obchvat se různí. Někteří lidé stavbu schvalují, jiní mají odmítavý postoj nebo kritizují jeho trasu a případné narušení krajiny. Výsledek referenda dal poměrně jasnou odpověď.

„I když tisíc lidí bylo pro obchvat, tak zhruba čtyři stovky lidí byly proti němu. To není málo a já to opravdu nechci bagatelizovat. Uvědomuji si, že Nová Bystřice v tomhle je rozštěpená, byť sedmdesát ku třiceti se zdá jako velký rozdíl,“ komentoval výsledek referenda starosta Nové Bystřice Jiří Zimola a zároveň vzkázal všem zastupitelům. „Je potřeba zasypat ty příkopy, které jsme si tady vykopali a začít pracovat ve prospěch Bystřice. Měli bychom uspokojit i těch 400 odpůrců a snažit se jim vysvětlit, co ten obchvat přinese a minimalizovat škody, ať už na krajině, a nebo na tom, že některým lidem se zhorší životní podmínky,“ dodal starosta, který doufá, že konečně utichne válka, která na radnici kvůli obchvatu panovala.

Kvůli obchvatu se nám teď směje celá republika, říká Jiří Zimola

I opozice děkuje za vysokou účast

Referenda o stavbě obchvatu se zúčastnilo celkem 55 procent oprávněných voličů, což překvapilo i zástupce novobystřické opozice.

„Z účasti na místním referendu jsme upřímně nadšení. Vezměte si, že v lednu letošního roku ještě většina lidí o obchvatu nic ani netušila, potom na vynuceném veřejném projednávání dostali zevrubné informace s amatérskými vizualizacemi, a už v červnu jsou ochotni se v takovém počtu sejít k referendu? Vynikající a zodpovědný přístup občanů, děkujeme,“ poznamenal Jan Kyncl za sdružení Živé Bystřicko s tím, že výsledek referenda samozřejmě respektuje. „Teď je na nás, abychom s ostatními zastupiteli prosadili ten nejbezpečnější způsob dopravního řešení,“ doplnil.

Novobystřičtí zastupitelé mají znovu na stole obchvat. Dojít může i na nečekané

Plánovaný obchvat o délce téměř tři kilometry se dvěma mosty by měl procházet východní částí města.

„Ročně díky němu podle projektu projede přímo centrem města asi o 560 000 aut méně. Prioritní je pro nás bezpečnost občanů,“ zmínil před začátkem hlasování Martin Bláha, zmocněnec přípravného výboru na konání místního referenda. Podle něj se stavbou obchvatu prostřednictvím krajských financí naskytla příležitost, která už se další desítky let nemusí opakovat. Historickým centrem Nové Bystřice v současné době denně projedou až tři tisíce vozidel, z toho několik stovek kamionů.

Výsledek referenda je závazný, pokud dorazí více, než 35 procent oprávněných voličů. Bystřice tento počet překročila o 20 procent. „Zastupitelé nemohou příští týden ve středu, kdy svolávám zastupitelstvo, udělat nic jiného, než potvrdit tento výsledek, oznámíme Jihočeskému kraji, že názor města je pro stavbu a bude teď už na kraji, jak navrhne další postup,“ uzavřel Jiří Zimola. Kraj tak bude moci obnovit přípravné práce na stavbu obchvatu a postupně zapracovávat navržené detaily do projektu. Samotné budování silnice by pak za ideálních podmínek mohlo začít za dva roky.