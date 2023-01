Hradečáci si však nemusejí zoufat, že se stezky nedočkají. Stavba je podle mluvčí jindřichohradecké radnice Elišky Čermákové v rozpočtu na letošní rok. "Tento týden rada schvaluje podání žádosti o dotaci na akci, následně bude vypsáno výběrové řízení a na podzim by měla začít stavba. V tuto chvíli tam probíhají přípravné a geodetické práce," uvedla.

Vycházka podél Nežárky pod hradeckým vlakovým nádražím je jako cesta džunglí

Jedná se o novostavbu stezky pro chodce a cyklisty se společným provozem o celkové délce 1717,09 metru.

Mapka, kudy povede cyklostezka od nádraží do Dolního Skrýchova.Zdroj: Zdroj: město Jindřichův Hradec

"Začátek stavby cyklostezky bude u vchodu do areálu skateparku poblíž čerpací stanice MOL. Dále stezka bude pokračovat za skateparkem a podél paty zemního tělesa železničního nádraží až po stávající cestu podél nádraží. Na konci trasy stezka bude přecházet na historickou cestu dubovou alejí až do konce úseku. Zde se napojují na účelovou komunikaci, která se dále připojuje na silnici III/12832 v obci Dolní Skrýchov. Na trase cysklostezky jsou navržena dvě místa pro odpočinek 10 x 10 m. První je vedle areálu skateparku a druhé je na trase cyklostezky," popsala Eliška Čermáková.

Mnozí Hradečáci pamatují pod nádraží udržovanou louku a pěšinu podél Nežárky, kterou se dalo dostat právě k dubové aleji a pokračovat do Dolního Skrýchova. Od 80. let, kdy začala stavba nikdy nedokončeného překladového nádraží, prostor začala dobývat bujná vegetace. Stavbě musel ustoupit jednak most pod Olejnou a také samotná řeka, jejíž koryto bylo přeložené o kus dál. Nyní by obyvatelé města mohli opět získat místo na procházky přírodou.