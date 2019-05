Pokračovat v budování sítě cyklostezek se rozhodl jindřichohradecký úřad. Radní schválili zadání zakázky na zpracování projektové dokumentace pro stezku, která povede Nežáreckou ulicí podél silnice mezi Povodím Vltavy a Lišným dvorem.

Další stezky Radnice plánuje také zřídit stezku v Radouňce (mezi lokalitou Na Kopečku a starou vsí), cyklostezku, která by propojila polní cestu v Matné s Frankovým dvorem, stezku spojující vlakové nádraží s Dolním Skrýchovem nebo trasu ze sídliště Hvězdárna do Dolní Pěny.

„Nepředpokládáme, že bychom stezku letos stavěli, ale projekt jako podklad k budoucí výstavbě potřebujeme,“ uvedl starosta Stanislav Mrvka. Vedení města také plánuje opravu mostu přes řeku pod židovským hřbitovem, ta ale nebude součástí výstavby této cyklostezky.

Co se týká dalších stezek, už v příštím roce by mohlo dojít na výstavbu té, která od skateparku povede do Dolního Skrýchova. „Letos bychom tam měli dořešit všechny pozemkové záležitosti,“ doplnil starosta.