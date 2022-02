Nová cyklostezka spojí Starou a Novou Hlínu. Cyklisté se vyhnou hlavnímu tahu

Cesta pro cyklisty ze Staré Hlíny do Třeboně bude bezpečnější. Město Třeboň má v plánu akcí pro letošní rok zahrnuto vybudování cyklostezky ze Staré do Nové Hlíny, čímž bude turisty hojně využívaná trasa ze Staré Hlíny do Třeboně kompletní.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Jak informovala tajemnice městského úřadu Petra Jánská, k dispozici na tuto stezku je sice starší dokumentace, která vznikla za předchozího vedení města. "Pro tuto variantu by však bylo potřeba 25 milionů korun. V průběhu loňského roku se povedlo najít levnější řešení za sedm milionů podložené adekvátní projektovou dokumentací. Vznikne tak bezpečná cesta pro kolaře ať již turisty, tak samozřejmě i pro místní," uvedla. Nová cyklostezka spojí Starou a Novou Hlínu Vše se nyní dolaďuje a připravuje, aby stavba mohla v brzké době započít. "Teď schválila rada města uzavření Smlouvy o výpůjčce, jelikož část trasy stezky se nachází na pozemku silnice I/34, jehož vlastníkem je Česká republika, a právo hospodaření přísluší Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD). Proto je nutné uzavřít tuto smlouvu, na základě které bude město oprávněno zřídit stavbu na části pozemků ŘSD. Vlastní stezka povede vedle stávající silnice, a to za svodidly, tudíž bude bezpečná. Samozřejmě vše musí dodržovat schválenou projektovou dokumentaci. Výpůjčka je sjednaná bezúplatně na dobu určitou po dobu výstavby, nejdéle však do 31.12.2023," doplnila Petra Jánská. V současné době cyklostezka začíná v Třeboni Na Kopečku a lidé se po ní dostanou bezpečně až do Nové Hlíny. Zde pokračují přes starý "pohádkový most" a poté musejí využít frekventované silnice I/34, tedy hlavního tahu z Jindřichova Hradce na Třeboň. Opadávající omítka i zdivo. Třeboň řeší opravy památek Jak upřesnil starosta Třeboně Jan Váňa, po chystané stezce se cyklisté po přejetí pohádkového mostu napojí na těleso hlavní silnice podél svodidel a vyhnou se tak nebezpečnému úseku a hlavně nebudou muset přejíždět nikde silnici na druhou stranu. Propojení Staré Hlíny s Třeboní město řeší řadu let a postupně se budovaly jednotlivé úseky. Nutnost bezpečné trasy ukázala před deseti lety i tragická nehoda, při které řidič dodávky v noci na hlavní u Staré Hlíny srazil a usmrtil cyklistu.