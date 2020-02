Schválený rozpočet města počítal s tím, že nová hasičárna pro hradecké dobrovolníky vyjde na pět milionů korun. Odhad ceny se ale nakonec ukázal jako příliš nízký. „Firem se o zakázku přihlásilo šest a hodnotící komise doporučila radě města ke schválení firmu ORDYS. Částka však byla oproti předpokladu vyšší,“ vysvětlil na jednání zastupitelů radní Bohumil Komínek (ČSSD) důvod, proč radní města předkládají ke schválení rozpočtové opatření, jež na zakázku vyhradí k původně plánovaným pěti milionům dalších 2,5 milionu korun navrch.

Připomněl také, že na podzim loňského roku se městu konečně povedlo získat objekt dobrovolných hasičů (nacházející se u hasičů profesionálních) do svého majetku ze státního vlastnictví. "Pokud jsme schopni udělat důstojné stánky například v našich místních částech, měli bychom být schopni takovou stavbu udělat také pro naše dobrovolné hasiče. Je to konkrétně rekonstrukce dvou budov, jedna je administrativní a druhá k uchování našich vozů, kterými disponujeme," sdělil s tím, že se také řešilo, zda jednotka dobrovolných hasičů bude mít vlastní výjezd. "Jsme rádi, že se se státními hasiči povedlo dohodnout na společném výjezdu, protože pak by finanční stránka celé věci byla někde úplně jinde," dodal.

Starosta města Stanislav Mrvka (ČSSD) doplnil, že za navýšení částky, která byla při projektování v roce 2016 odhadnutá jako nízká, může jak meziroční nárůst cen stavebních prací, tak nutnost rekonstrukce části vodovodu, který nevykazuje potřebný tlak vody. Také připomněl, že k obdobné situaci došlo třeba v Táboře, kde podobný projekt odhadovaný na 16 milionů stál nakonec 24 milionů.

Na jednání vystoupil Lubomír Beran, velitel jednotky Sboru dobrovolných hasičů. Mimo jiné zastupitelům připomněl historii sboru a informoval o počtu zásahů hasičů i o tom, že dobrovolní hasiči pomáhají při zajišťování mnoha akcí. Dle jeho slov vznikl jindřichohradecký Sbor dobrovolných hasičů roku 1872. V roce 1972 se z jeho jednotky stala jednotka profesionální, která převzala veškerou techniku. Samotná jednotka Sboru pak vznikla v roce 2009. "Jednotka nemá kde být, tak nachází zázemí u profesionálních hasičů. Zakládající členové se ale nevzdávají, cvičí, školí se a učí se pracovat se zapůjčenou technikou profesionálních hasičů. Postupně získáváme vlastní techniku, vozy. A že bychom měli i svoje zázemí?" řekl mimo jiné.

Zastupitel Jaroslav Chalupský (HSaR+Svobodní), který mimo jiné vyjádřil své obavy nad vítěznou stavební firmou, se ptal, jaký by byl postup v případě, že by zastupitelstvo navýšení financí v podobě rozpočtového opatření neschválilo. Starosta Stanislav Mrvka reagoval: "Následoval by klasický proces, rada by musela projednat věc a zrušit výběrové řízení z hlediska nepokrytí finančními prostředky. Nedělalo by se to." Na další zastupitelův dotaz na to, zda je zakázku možné soutěžit znovu třeba o měsíc později, odpověděl starosta: „Pokud se přihlásilo šest firem a nejdražší z nich za zhruba 8,5 milionu, tak můžeme opakovat, jak chceme, ale už nemáme šanci vysoutěžit nic smysluplnějšího."

Pro navýšení financí a realizaci stavby nakonec hlasovalo 19 zastupitelů, tři - místostarostka Magda Blížilová a zastupitel Tomáš Vyhlídka (ANO) a radní Jan Mlčák (PATRIOTI) se hlasování zdrželi. Pět zastupitelů bylo z celého jednání omluveno.