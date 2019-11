V právě přestavované jindřichohradecké hvězdárně se dokončuje instalace technologií. Během stavby se povedlo ušetřit několik stovek tisíc korun.

Hvězdárna Františka Nušla v Jindřichově Hradci. | Foto: redakce

Radní města se seznamovali s postupem prací na Hvězdárně profesora Františka Nušla. „Všechno probíhá podle harmonogramu. V současné době se tam doinstalovávají technologie a ladí se otáčivá kopule, ve které budou zasazeny čtyři dalekohledy. To by mělo být hotové do konce listopadu,“ popsal radní Bohumil Komínek s tím, že v rámci stavební části celé přestavby došlo k úsporám ve výši zhruba čtvrt milionu korun.