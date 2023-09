Program lesní školky začíná v osm hodin ráno tradičním rituálem. „Pozdravíme sluníčko, zazpíváme si, říkáme si, co je za den, měsíc, jaké je roční období. Pak máme pro děti připravenou nějakou činnost, například pečeme štrúdl z nabíraných jablíček, která počítáme, třídíme podle barev, krájíme i ochutnáváme. Program je vždy připravený tak, aby si vše mohly vyzkoušet na vlastní kůži. Vyrážíme také na výlety po okolí, třeba na pískovnu,“ popsala Tereza Macháčková. Společnost dětem navíc každé pondělí dělají i dvě canisterapeutické psí slečny Žvejka a Blecha.

Nástup ratolestí do klasické mateřinky se často neobejde bez slz a stesku po rodičích. U lesní školky je ale situace spíše opačná. „Adaptace byla úplně jiná, protože v klasické školce tříleté děti hodně plakaly i několik týdnů, než si zvykly. Tady jsme nezažili jediné plačící dítě a to tu máme i čerstvě tříleté. Do lesničky se těší, chodí sem s úsměvem a naopak se jim od nás pak nechce domů,“ poznamenala jedna z učitelek Martina Zemanová Bednářová, která do lesní školky přišla z mateřinky v Českých Velenicích. Její slova potvrzují i rodiče. „V klasické školce jsme nebyli úplně spokojení. Chtěli jsme něco s trochu volnějšími pravidly, nejlépe v přírodě. Vidím tady i benefit v tom, že v lesní školce je málo dětí a učitelky mají více prostoru se jim věnovat. Mohu říct, že na dceři je vidět, jak se do lesní školky těší a je tam šťastná. Za nás je to super,“ nešetřila chválou jedna z maminek Zuzana Ficalová. Na rodiče přitom klade lesní mateřinka vyšší nároky. Dětem totiž musí připravit dostatečně vydatnou svačinu a vybavit je dostatkem oblečení.

Obědy do lesní školky dováží město a málokdy zůstávají zbytky. Dětem totiž při pohybu venku vyhládne. „Obědvají i hodinu, je to společenská záležitost, protože děti si spolu povídají a probírají, co bylo nebo se teprve chystá. Spánek po obědě u nás zatím příliš nefunguje, protože se dětem pod tíhou zážitků ještě nepodařilo usnout. Sice si lehnou, ale chtějí si povídat nebo zpívat,“ řekla Tereza Macháčková s tím, že když je hezké počasí, dětem rozloží ležení venku. V případě deště je pak k dispozici matrace s polštáři v maringotce.

Mezi obyvateli Suchdola nad Lužnicí budil záměr vzniku lesní mateřské školky emoce. Lidé argumentovali polními podmínkami. „Koukám, že se s dětmi bude zacházet jak s nějakými zvířaty, zavřít je do boudy, když bude možnost, vypustit je ven, kde se zabaví za každého počasí a když budou potřebovat vykonat svou potřebu, tak je posadí na studený kompostovatelný záchod. Svačiny, kdo co si sežene a oběd někde z misky v koutě jako v bufetu. Děti by si zasloužily lepší průpravu do života než jen nějakou boudu, kde se jich bude mačkat šestnáct v pár metrech čtverečních," zněl jeden z názorů na sociálních sítích. Už první měsíc ale ukázal, že obavy byly přehnané. „Přijde mi to jako nejlepší počin za třináct let, kdy jsem ve školce. Těší mě spokojené děti, které brečí, protože nechtějí domů nebo když je víkend a nemohou sem. Musím pochválit i rodiče, kteří nám moc pomáhají. Máme od nich spoustu květin, keře, houpačky nebo lavičky. Jsme tu skvělá parta a nečekala jsem, že to bude tak úžasné,“ shrnula ředitelka lesničky Tereza Macháčková.

Lesních školek funguje v rámci Jihočeského kraje jen několik. Na Jindřichohradecku je podobné zařízení pouze v Kruplově u Jarošova nad Nežárkou.