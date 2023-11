Na ploše naproti Švecovým kolejím bylo původně 41 parkovacích míst, nově se jejich počet navýší na 60. Radní města už schválili nový parkovací systém, který bude v lokalitě fungovat. „Pět míst bude sloužit majitelům parkovacích karet. Ostatní místa budou v režimu parkovacího automatu s tím, že první hodina je zdarma a další započatá vyjde na desetikorunu. Za stání se bude platit ve dnech pondělí až pátek od 7 hodin ráno do 18 hodin a v sobotu od 7 do 12 hodin. Ve zbylých dnech i časech bude parkování volné,“ přiblížil místostarosta města Radim Staněk. Nová parkovací místa budou řidičům k dispozici už od příštího týdne. Parkovací automat pak začne fungovat od 1. prosince.

Spolu s rozšířením parkoviště město spustilo také stavební úpravy v přilehlé Husově ulici. Mezi budovou gymnázia a studentskými kolejemi vznikl nový přechod pro chodce. „Po místě pro přecházení bylo dlouho voláno, protože studenti gymnázia zde nemohli bezpečně přejít z jedné strany na druhou. V současné době je již místo osazené, vyasfaltované, ladí se detaily, dokončuje se chodník a na to naváže zprovoznění parkovacích míst, které vznikly odstraněním garáží v prostoru Švecových kolejí,“ upřesnil starosta města Michal Kozár. Současně s touto stavbou město nechá opravit povrch chodníku navazujícího na zahájené úpravy chodníku u výjezdu z parkoviště do Husovy ulice ve směru do ulice Klášterská. Stávající povrch nahradí nová betonová zámková dlažba.