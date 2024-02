V nákupním centru Vajgar v Jindřichově Hradci se už brzy otevře nová prodejna s potravinami. Doplní tak stávající obchody s oblečením, obuví, drogerií, sportovními i domácími potřebami. Volné prostory krajní prodejny komplexu si pronajala společnost Billa. Nahradí tak prodejnu Okay elektrospotřebiče, která skončila na podzim loňského roku.

Nová prodejna Billa v Jindřichově Hradci se chystá na otevření. | Video: Jana Urbanová

Uvnitř prodejny panuje už několik týdnů čilý pracovní ruch a vše se připravuje na spuštění provozu. V prostorách jsou od minulého týdne nastěhované pokladny i regály. Na střechu obchodu už pracovníci instalovali také velké svítící logo řetězce žluté barvy. „Domníváme se, že si i Jindřichův Hradec zaslouží širší možnost nákupu v atraktivním a moderním prostředí, které odpovídá požadavkům zákazníků v 21. století a je technologicky šetrné k životnímu prostředí,“ uvedla k otevření nové prodejny mluvčí řetězce Billa Dana Bratánková.

Billa už v minulosti prodejnu s potravinami v Jindřichově Hradci provozovala. Sídlila v obchodním domě naproti Albertu u kruhového objezdu na okraji sídliště Vajgar. „Tu prodejnu si tady dobře pamatuji, řekla bych, že je to určitě už víc jak pět let, když to zrušili. Občas jsem tam chodívala na nákup, protože to bylo blízko. Teď je tam, tuším, nějaký nábytek a domácí potřeby. Prodejen s potravinami sice máme ve městě až moc, ale další se tu určitě uživí, protože lidé potřebují pořád jíst,“ okomentovala návrat řetězce obyvatelka města Marie Vlková.

O tom, kdy si zákazníci v nové prodejně s potravinami nakoupí, zatím řetězec mlží. „O dalším vývoji budu moci informovat až v pozdějším termínu. Projekty v přípravě nebo realizaci do doby kolaudace detailněji nekomentujeme,“ sdělila mluvčí společnosti Dana Bratánková. Deníku se nicméně podařilo zjistit, že termín otevření nové Billy je stanovený už na středu 21. února.

Nákupní zóna na výpadovce za sídlištěm Vajgar je v provozu od konce roku 2008. V současné době tu funguje celkem devět obchodů. Zákazníci si mohou nakoupit v prodejnách Takko Fashion, obuv Deichman, KIK, Sportisimo, papírnictví Wiky, Koberce Trend, DM drogerii, domácích potřebách Banquet i potřebách pro chovatele Super Zoo. Donedávna v komplexu fungovala ještě prodejna Okay elektrospotřebiče, která ale během podzimu z obchodního centra po patnácti letech odešla.