Celkem dochází k výměně 280 kusů svítidel, která jsou ve většině případů instalována na stávající sloupy, některé ze sloupů pak nahradí vyšší – proto, aby byly dodrženy a splněny veškeré normy pro osvětlení silnic.

„Vzniká tak kvalitní osvětlovací soustava s dlouhou životností a minimalizovanými náklady na spotřebu energie a údržbu. Životnost nových svítidel je minimálně sto tisíc hodin provozu,“ dodal Vladimír Krampera.

Časy stmívání

Od 22 do 23 hodin bude světlo sníženo na 75 %.

Od 23 do 4 hodin bude světlo sníženo až na 50 %.

Od 4 do 5 hodin bude světlo opět zvýšeno na 75 %.