Jindřichův Hradec - Protože se o první zakázku nepřihlásila žádná firma, radnice ji musela vypsat znovu. Tentokrát nabízí přes tři miliony korun. Opravovat by se mělo od března roku 2019.

Provoz v Mlýnské ulici je v současné době omezení kvůli rekonstrukci Václavské. | Foto: Deník/Adam Hudec

Už sedmnáct měsíců uplynulo od chvíle, kdy se pod silnicí v Mlýnské ulici sesula zvětralá skála do koryta vajgarské výpusti.

Co se má opravit?Předmětem veřejné zakázky je vybudování opěrné zdi kotvené do skalního podkladu s kamennou obezdívkou, rozšíření části silnice a chodníku včetně překlenutí výpusti ze zájezku a nová zábradelní zídka.

Po přípravě náročného projektu začala radnice shánět firmu, která by místo spravila – ale marně. O zakázku, podle které měla začít oprava už letos v listopadu, neprojevila zájem ani jediná společnost. Radní proto zakázku zrušili a vypsali jí znovu.



„Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky je 3,154 milionu korun bez daně. Termín realizace je stanovený od 4. března do konce srpna roku 2019,“ uvedla mluvčí radnice Karolína Bartošková.



Ačkoliv se opravy posunuly až do roku 2019, bude nutné zakázku posvětit financováním z městského rozpočtu. O tom rozhodnou ještě stávající zastupitelé na konci tohoto měsíce.