Jak to aktuálně vypadá s hvězdárnou a planetáriem? Na často kladený dotaz uvedla Jitka Čechová, ředitelka Vzdělávacího a kulturního centra, že v současné době má pětice lektorů nové hvězdárny a planetária za sebou má čtyřicetihodinové školení od dodavatelů technologií.

„V únoru a březnu bude probíhat zkušební provoz bez účasti veřejnosti. To prakticky znamená, že na hvězdárně vše dokončujeme, ladíme programy a podobně,“ sdělila. Závěrem března se pak podle starosty města Stanislava Mrvky představí nová hvězdárna zastupitelům či zástupcům škol a také jejich ředitelům. „Zcela pro veřejnost pak plánujeme otevřít od začátku dubna, tedy v době klasického zahájení sezony podobných institucí,“ dodal.

Jindřichohradečtí radní schvalovali také ceník vstupného pro hvězdárnu, Dům gobelínů i Muzeum fotografie a moderních obrazových médií. Samotné základní vstupné do hvězdárny a planetária vyjde na 150 korun, snížené pro důchodce a děti od 6 do 15 let pak na 120 korun. Rodinné vstupné se dvěma dětmi se pořídí za 350 korun, se třemi dětmi potom za 380 korun. Vznikne také společná vstupenka pro všechny tři instituce Vzdělávacího a kulturního centra, která se prozatím bude prodávat pouze v planetáriu. Ta pro jednoho dospělého vyjde na 230 korun, ve sníženém tarifu pro děti nebo seniory na 180 korun a coby rodinné vstupné na pět set korun.

Ředitelka Jitka Čechová dále uvedla, v současné chvíli má hvězdárna nakoupených deset filmů k promítání a její zaměstnanci nyní vytváří vlastní programy.

Planetárium však není jedinou novinkou na hvězdárně - také zbytek budovy prošel zásadní přestavbou. Při rekonstrukci se původní hvězdárna značným způsobem rozšířila. „Zvětšila se nám i pozorovací kopule. Místo té původní o průměru 3,7 metru máme nyní kopuli s průměrem 6,2 metru. Pro návštěvníky to znamená větší komfort, nebudou zde natěsnaní jako dřív. Zvětšila se také dalekohledová sestava. Máme tu tři čočkové dalekohledy, z toho největší je dvaceticentimetrový čočkový Zerochromat. Využívat budeme také nový zrcadlový dalekohled Newton s průměrem zrcadla půl metru,“ sdělila vedoucí Jana Jirků.