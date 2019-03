Od srpna by měla začít oprava Bertiných lázní, která si vyžádá osmiměsíční výpadek jejich provozu. V plánu je mimo jiné obnova poloviny ubytovacích pokojů. Jak uvedl starosta Jan Váňa, přiklání se vedení Třeboně k rekonstrukci všech pokojů najednou, aby se v budoucnu neopakovala další odstávka lázní.

Další možný projekt představuje v Třeboni vybudování takzvaného Domu animace na Masarykově náměstí v objektu bývalé radnice. Celou dotaci by spolklo jeho vybavení projekcemi a město by muselo investovat další miliony do oprav budovy. „Dalších pět let bychom financovali provoz i obnovu poškozeného vybavení. A kromě toho bychom museli vyřešit přestěhování muzea, které ve staré radnici sídlí,“ poznamenal třeboňský starosta.

O dalším postupu rozhodne třeboňské zastupitelstvo na dubnové schůzi.

Dům animace

- mohl by vzniknout v budově staré radnice na náměstí v Třeboni,

- město na jeho vybavení získalo dotaci 66 milionů korun,

- finanční spoluúčast města na opravě budovy je 21 milionů,

- nutné je předfinancování celého projektu a jeho provozování po dobu pěti let.