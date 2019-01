Jindřichohradecko – Novou maturitní zkoušku budou také studenti na Jindřichohradecku skládat v roce 2011, týká se tedy letošních 3. ročníků.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jana Hýbková

Má dvě části, společnou státní a profilovou, kterou má každá škola individuální. Ve společné části jsou v roce 2011 dvě povinné zkoušky, a to z českého jazyka a literatury. Dále si studenti vyberou cizí jazyk nebo matematiku. Profilovou část určí ředitelé škol. V současné době probíhají velmi intenzivní kurzy pro učitele, kteří budou takzvanými hodnotiteli maturit.

„Absolvovali jsme e – learning, který trval 16 a půl hodiny a byl pro písemnou část zkoušky. Další školení nás čekají. Vyšší a nižší úroveň se liší v obtížnosti, ale pro obě je společný didaktický test, slohová práce a ústní zkouška. Slohová práce má dvě části. Přesně je určena počtem slov, jaký má být její rozsah,“ informovala učitelka německého jazyka v jindřichohradecké střední zdravotnické škole Jitka Počtová, která se školí na hodnotitele státních maturit.

Do společnosti Cermat, která školení organizuje, se pak posílají zkušební ohodnocené písemné práce. Názory učitelů a společnosti Cermat se však často rozcházejí.

„Každý češtinář pracuje s materiály, které jsou na školení stále. Absolvujeme je navíc často ve svém volném čase a zadarmo. Když pomineme finanční stránku, tak jsou v materiálech často chyby. Myslím si, že myšlenka státní maturity není špatná, ale v takovéto podobě je to pouze mrhání prostředky. Je velmi nekoncepční a zatím bez výsledků,“ míní učitel českého jazyka ve Střední odborné škole a učilišti v Jindřichově Hradci Petr Šulc.

Studentům se státní maturity nelíbí. „Doteď s maturitou nebyly žádné problémy. Přijde mi, že ani učitelé nemají o maturitách dostatek informací. Politici neřeší to, co by měli, tak řeší zbytečnosti,“ tvrdí student 3. ročníku jindřichohradeckého gymnázia Josef Řežábek.