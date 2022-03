Komplex s obchody vznikne na ploše 23 hektarů. Kromě potravin tu budou i prodejny, které zatím ve městě chybí. "Vedle hlavní infrastruktury dochází k projektování velké potravinářské prodejny Lidl, nepotravinářské prodejny největšího českého řetězce hobby prodejen UNI HOBBY a pak se také připravuje prodejna s nábytkem Möbelix," uvedl zástupce investorů stavby Bohumil Komínek. Ostatní obchody jsou podle něj ještě v jednání. Mělo by se jednat o dalších cca 11 000 m2 prodejní plochy a k tomu drive prodejna rychlého občerstvení, čerpací stanice, myčka a meeting point. Řidičům bude také k dispozici 780 parkovacích míst.

Pumpařům v Jindřichově Hradci se příliš zlevňovat nechce, benzín někde i zdražil

V současné době už v místě stavby obchodního centra probíhá příprava dopravní a inženýrské infrastruktury, která by měla být hotová do letošního léta.

"Některé hrubé práce na ploše budoucího obchodního centra se stihnou ještě do konce letošního roku. Hlavní výstavba prodejen by se měla zahájit na jaře 2023. Pokud půjde vše podle plánovaného harmonogramu, mohli bychom se dočkat otevření obchodního centra na podzim roku 2023," upřesnil termíny Bohumil Komínek s tím, že to možná bude i dříve.

Po dobu stavebních prací zůstane kruhový objezd na silnici I/34 průjezdný.