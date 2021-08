Ředitel jindřichohradecké ZŠ Janderova, Jan Javorský se domnívá, že manuál pro školy je sestavený tak, aby v rámci svých možností, byly školy schopny pravidla dodržet a přispěly tak k tomu, aby fungování prezenční výuky mohlo pokračovat. „Drtivá většina rodičů a žáků k tomu přistoupila v uplynulém školním roce věcně, pokud s testováním měl někdo problém, tak si dítě mohlo donést test, který je certifikovaný ministerstvem zdravotnictví,“ připomněl loňský rok ředitel.

Věří, že nenastane situace, aby některé skupinky dětí měly roušky a jiné ne. „Doufáme, že se tuto situaci podaří natolik eliminovat, abychom nemuseli řešit, že některé děti musí mít roušku a jiné ne. Sám jsem zvědavý, jak to v praxi bude fungovat. To nám ukáží první dny školního roku,“ zamýšlel se nad novým opatřením.

Prvňáci se budou testovat až druhý školní den. Jinak jsou termíny stanovené na 1.,6., a 9. září. „Vláda garantuje že budou tři vlny testování, ale dlouhodobější vývoj neznáme. Na to neodpověděl ani pan ministr,“ poznamenal Jan Javorský. Dodal, že testování radost školám nedělalo, ale už bylo zaběhnuté.

Podobný názor na testování má ředitelka 4. ZŠ Vajgar Jana Šperlová. V těchto dnech je mimo ČR, ale dění sleduje na internetu. „Děti byly zvyklé na testování, jedno si nosilo test plivací. Vidím problém v tom, že mohou přijít do školy žáci, kteří odmítnou testování. Nové podmínky jsou nevyhovující. Měly by zůstat nastavené po staru. Nedokážu si představit, jak ohlídáme to, aby si žáci nesundali roušku. Nastavení rozvrhů, si myslím, jsme schopní zajistit,“ hovořila ředitelka.

Rodiče si podle ní mohou říci, že testování není ani tak důležité, tak bude mít dítě roušku ve škole. „Je tu prostor pro porušování pravidel. My budeme chtít samozřejmě, aby pravidla byla dodržována. Je zvláštní, že by dítě mělo svačit samo ve vyhrazeném prostoru, mít svou toaletu,“ míní Jana Šperlová. V červnu byla podle ní pravidla jasně nastavená. „Ale proč tu zase dělají změnu? Od června nám slibuje ministerstvo pravidla do nového školního roku, pořád se to oddalovalo. Nyní, když je týden do nového školního roku, tak řeknou: je to stejné, akorát se děti nebudou muset testovat."