Nově instalované semafory na dvou vytížených křižovatkách jsou v provozu už týden. Jejich nastavení ale podle některých řidičů není úplně v pořádku. „Jsem radši, když tu semafory fungují, protože ne všichni ovládají pravidla silničního provozu a občas jsem se bál, že mě v křižovatce někdo sestřelí. Co mi ale vadí, je nastavení těch nových světel. Přijde mi, že některé intervaly jsou až moc dlouhé. Tento týden jsem už dvakrát zažil, že na křižovatce v Miřiovského ulici stála kolona až k mostu u Nežárky. To se dřív nestávalo,“ postěžoval si řidič Martin. Někteří šoféři dokonce zastávají názor, že bez semaforů bylo město lépe průjezdné. Policejní statistiky ale říkají něco jiného. „Kolegové z dopravní policie na těchto dvou křižovatkách v době nefunkční světelné signalizace řešili tři velké nehody s těžkými zraněními i spousty dalších menších nehod. Často se stávalo, že řidiči byli zvyklí na zapnutý semafor a mysleli si, že jim právě naskočila oranžová a stihnou projet. Do křižovatky proto vjeli, protože si neuvědomili, že semafory jsou vypnuté a musí se řídit dopravními značkami,“ vysvětlila nejčastější příčinu nehod mluvčí jindřichohradecké policie Věra Mžiková.